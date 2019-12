RE 360 Gayrimenkul sektörünü buluşturdu

Türk gayrimenkul sektörü, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın desteği ve dünyanın önde gelen gayrimenkul fuarı MIPIM'in stratejik ortaklığıyla bu yıl üçüncüsü düzenlenen RE360 Gayrimenkul Buluşması'nda bir araya geldi. Alkaş tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen RE360 Gayrimenkul Buluşması, Alkaş Yönetim Kurulu Başkanı Avi Alkaş ile Alkaş Genel Müdürü Yonca Aközer ev sahipliğinde başladı.



Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın desteği ve dünyanın önde gelen gayrimenkul fuarı MIPIM'in stratejik ortaklığı ile üçüncüsü gerçekleştirilen RE360'ta verimlilik ile sürdürülebilir bir geleceğe odaklanmış ve her biri kendi alanında Türkiye'nin en önemli isimleri olarak tanınan 40 konuşmacı yer aldı. 21 oturumun yapıldığı etkinlikte uluslararası isimler de işbirliğine ve yatırıma odaklanan değerlendirmeleriyle sahneye çıktı.



Geçtiğimiz yıl oldukça bilgilendirici ve katılımcılara yeni vizyon kazandırabilecek oturumlar düzenlenen RE360'ta, bu yıl sektörün meselelerini ele aldığı, kritik gelişmelerin yorumlandığı ve yeni döneme dair değerlendirmelerde bulunulan oturumların yanı sıra tüketicinin gayrimenkule bakış açısındaki değişimi gözler önüne serecek interaktif bir oylama da gerçekleşti.



Uluslararası katılımcıların ilgi gösterdiği konferansta; Amerika, Birleşik Arap Emirlikleri, Portekiz, Yunanistan, Çek Cumhuriyeti, İngiltere, Almanya, Katar, İsrail ve Kanada'dan katılımcılar ve alanında profesyonel konuşmacılar yer aldı.



MIPIM'in uluslararası organizatörü Reed Midem Gayrimenkul Direktörü Filippo Rean açılış konuşmasını yaptı. Ardından Thinkers50 arasında yer alan, İş Filozofu Anders Indset; "Vahşi Bilgi: Q Ekonomi, Dijitalden Sonra Ne Gelecek?" başlığıyla unutulmaz bir oturum gerçekleştirdi.



Alkaş Yönetim Kurulu Başkanı Avi Alkaş, RE360'ın gayrimenkul sektörünün bir araya geldiği en önemli etkinliklerinden biri olduğunu söyledi. Bu yıl, sektörün önemli ödül töreni olan Sign of the City Awards ile güç birliği yaptıklarını dile getiren Alkaş, etkinliğe katılan yerli ve yabancı konuklarla sektörün ortak akıl arayışına ve sorunlarına yepyeni çözümler üretmeye olanak sağladıklarını anlatarak iyi dilekleriyle sözlerini noktaladı.



Alkaş Genel Müdürü Yonca Aközer, "Dünyadan ve Türkiye'den farklı bakış açılarını, trendleri, çözümleri sizlerden gelen görüş ve önerileri de alarak 360 derecelik bir buluşma yaşatabilmek için 1 yıldır ilmek ilmek dokuyoruz" dedi. Herkes ve her şey diyerek çıktıkları bu yolda, bu yıl daha büyük heyecan duyduklarını belirten Aközer, gayrimenkul sektörünü daha ileriye taşıyacağına inandıklarını, sektörün tüm kuruluş ve paydaşlarını ortak fayda platformunda kavuşturduklarını ve MIPIM'in stratejik partnerliği ile RE360 Konferansı'nı uluslararası boyuta taşıdıklarına değindi.



360 derecelik bakış açısıyla hazırlanmış konferans programı ve networking alanlarıyla ilk günü başarıyla geçen RE360, ikinci gününde de etkili oturumlara ve etkinliklere ev sahipliği yapacak. - İSTANBUL

Kaynak: İHA