RE/MAX Türkiye, kadınları çalışma hayatına davet ediyor

RE/MAX Türkiye, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde birçok kadına ilham olması için 2 bine yakın kadın çalışanından ikisi olan Funda Aksoy ve Özlem Akyol'un kariyer yolculuklarını paylaşıyor.

Profesyonel gayrimenkul pazarlama ve danışmanlık hizmetleri sunan RE/MAX Türkiye, girişimciliğe teşvik faaliyetleri ile de öne çıkıyor. Bayilik sistemi ile girişimciliği teşvik eden ve franchise ofis sahibi broker'larının yanı sıra bu ofislerde görev yapan gayrimenkul danışmanlarını da birer girişimci olarak konumlandıran RE/MAX Türkiye, ofis müdürü, ofis asistanı, recruiter gibi farklı pozisyonlarda da kadın çalışanlara ağırlık veriyor. 4 bini aşkın çalışanının yaklaşık yüzde 50'sini kadınların oluşturduğu şirket, kadınların ekonomik özgürlüklerini elde etmelerine ve hayatlarına birçok artı katmalarına yardımcı oluyor. Kadınların her zaman yanında olan RE/MAX Türkiye, kadınların iş hayatında aktif rol almasını önemsiyor ve 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde daha birçok kadına ilham olmaları için RE/MAXlı kadınların başarı hikayelerini paylaşıyor.

'Kasabanın şerifi'

Bu kadınlardan biri Funda Aksoy. 45 yaşındaki Aksoy, Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü mezunu. 10 yaşında bir kızı var. 2000 yılında, bir gazete ilanı sayesinde RE/MAX ile tanışan Aksoy, o zamandan beri RE/MAX bünyesinde Ofis Asistanı, Ofis Yöneticisi, Broker Genel Müdür, RAPP Danışman, Max Danışman gibi birçok alanda çalıştı. 9 yıldır da uzmanlık alanı olan Ömerli ve Kasaba Sitesi'nde Lüks Konut Uzmanı olarak görev yapıyor. Hatta, sistem içerisinde 'Kasabanın Şerifi' olarak biliniyor.

Ruhu beslemek çok önemli

Bu işe başlarken beklentisinin hem çalışıp hem kendine ve kızına yeterli zamanı ayırabilmek olduğunu belirten Aksoy, "Gün içerisinde yaptığı işi icra ederken bisiklet binmeye, kitap okumaya, doğaya, denize, arkadaşlarına vakit ayırmak, bunlardan ruhunu beslemek çok önemli. Sağlıklı bir anne çocuk ilişkisi ve sorumluluk sahibi, çalışkan, başarılı bir iş kadını olunabilmesi bu sayede mümkün değil miydi? Tam olarak da hedeflediğim şekilde işimi keyifle icra ediyorum. Bu sayede başarılı, bölgesine hakim, işini iyi yapan bir danışman olduğumu düşünüyorum" diyor.

"Gayrimenkul danışmanlığı yapan tüm arkadaşlarıma tavsiyem, müşterileri ve meslektaşları ile çalışma şekillerinde prensip sahibi, duruşu, tavrı olan, dürüst, işini iyi bilen, çalışkan, paylaşımcı, konusunda uzman, ölçülü ama samimi, tam bir hanımefendi olmaları" diyen Aksoy, kadınların ne istediklerini bildikleri sürece istediklerini elde edebilecek yetiye sahip olduklarını da ekliyor.

Çalışmak beni hayata bağlıyor

47 yaşındaki Özlem Akyol, Boğaziçi Üniversitesi Turizm mezunu. 15 yaşında bir kızı var. 13 yıldır RE/MAX'ta çalışıyor. RE/MAX ile çalışmaya bir arkadaşının teşviki hatta ısrarı ile başlayan Akyol, RE/MAX'ın kendisine sabırlı olmayı, insanları iyi dinleyip anlamayı öğrettiğini söylüyor: "Çalışmak beni hayata bağlıyor. Üretmek, insanlara faydalı olmak, herkesin derdine koşmak yaşama sevincimdir. Çalışan kadınların oranı, özellikle İstanbul gibi büyük şehirlerde son yıllarda çok arttı.Açıkçası bizim sektörde de kadınların erkeklere oranla verdiği emeğin, güvenirliliğin çok daha fazla olduğunu düşünüyorum. Kadınların erkeklere oranla çok yönlü düşünebilmesi, daha zevkli, duygusal, anlayışlı ve sabırlı olması iş hayatında bizi daha vazgeçilmez ve başarılı kılıyor kanımca."

Çalışan kadınların en büyük destekçilerinin aileleri ve iş arkadaşları olduğunu düşünen Akyol, kadınların huzurlu ve güvenli çalışma ortamı, anlayışlı yöneticilerin olduğu bir şirkette en büyük desteği göreceklerine inanıyor.

Kaynak: Bültenler