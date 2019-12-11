Haberler » Güncel » RE360 Gayrimenkul Buluşması - Haber

RE360 Gayrimenkul Buluşması

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Hatay'ın 360 bin olan turist sayısının ilk etapta 1 milyona çıkartılacağını, EXPO ile 6 aylık dönemde en az 2 milyon turist hedeflendiğini belirtti.

11.12.2019 12:58 | Son Güncelleme: 11.12.2019 12:58RE360 Gayrimenkul Buluşması
Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Hatay'ın 360 bin olan turist sayısının ilk etapta 1 milyona çıkartılacağını, EXPO ile 6 aylık dönemde en az 2 milyon turist hedeflendiğini belirtti.
Savaş, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının desteği, MIPIM'in stratejik ortaklığıyla üçüncüsü düzenlenen RE360 Gayrimenkul Buluşması'nda, Hatay'ın dünyadaki 23 medeniyetin 13'üne ev sahipliğini yaptığını anlattı.
Hatay'dan geçen Amanos Dağları'nın 2 bin 500 civarında çiçeğe ve 250 endemik bitkiye sahip olduğunu kaydeden Savaş, Hatay'da bir EXPO yapmak için başvuru yaptıklarını bildirdi.
Savaş, 2017'de Botanik EXPO'nun kazanıldığını dile getirerek, sözlerini şöyle sürdürdü:
"O gün bugündür Botanik EXPO'yu yapmaya çalışıyoruz. Botanik EXPO'nun adı Medeniyetler Bahçesi. Burayı iki bölüme ayırdık. Bir tanesi Antakya'da bir diğeri İskenderun'da. İkisi direkt 900 bin nüfusa hitap ediyor. Bunu iki fonksiyona böldük. Bir tanesinde Antakya tarafında Hatay'ın gastronomisini ön plana çıkartıyoruz. İskenderun bölgesinde ise tüm dünyadaki gastronomi şehirlerinin hem bahçelerini hem de yemek kültürlerini çıkartacağız. EXPO alanında kendi çiçeklerimiz olacak. Hatay'daki fidancılığı ön plana çıkartıyoruz. İçerisinde birçok şey olacak. Hatay yaşadıkça bu EXPO alanı da yaşayacak."
"Hatay'da 600'ün üzerinde yemek çeşidi var"
Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, EXPO ile Hatay'ın turizm ve ticaretine katkı sağlamayı hedeflediklerini anlatarak, "Yüzyıllardır Hatay ticaret merkezi olmuş. Hatay'da birçok kavim ve medeniyet yaşamasıyla beraber birçok insanın uğrak yeri olmuş. Herkes gelirken kendi yemek kültürünü getirmiş. Hatay'da 600'ün üzerinde yemek çeşidi var. Hatay UNESCO'nun 2017 yılında tescillediği gastronomi şehridir. Şehrin güzelliklerini EXPO içinde değerlendiriyoruz. 360 bin olan turist sayısını, ilk etapta 1 milyona çıkartacağız ama EXPO ile 6 aylık dönemde en az 2 milyon turist hedefliyoruz." diye konuştu.
Asi Nehri'nin ıslah edildiğini, tarihi eserlerin restorasyonunun yapıldığını söyleyen Savaş, Hatay'da yeni bir teleferik projesi yürütüldüğüne değindi.
Savaş, 300 yatlık bir marina projeleri olduğuna dikkati çekerek, "Ayrıca deniz otobüsleri projemiz bulunuyor. 2 tane kentsel dönüşüm projemiz var. Bunların yasal süreçlerini bekliyoruz. Herkesi Hatay'a yatırım yapmaya davet ediyoruz." dedi.

turist, Hatay, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

14:52 Mardin'de aranan 2 kişi tutuklandı - Haber
14:52 "Don Quichotte" (Don Kişot) Operası, Bu Sezon da Sahnede… - Haber
14:52 DEÜ Deprem Araştırma Merkezi Müdürü Sözbilir'den Balıkesir depremi açıklaması - Haber
14:46 Çikolata yerken hayatını kaybetti - Haber
14:45 Uzman Çavuş Hasan Atak için lokma döktürdü - Haber
11:38 Şehit Astsubay Esma Çevik'in, karanfil dağıttığı görüntüleri yürekleri sızlattı - Haber
11:18 Nihal Olçok'tan tartışma yaratacak sözler: Abdullah'ın mezarını açtırabilirim - Haber
11:07 Son dakika: Bakan Soylu "Kamuoyu bunu ilk defa duyacak" diyerek açıkladı: Dağlara mektuplar ve broşürler atıyoruz - Haber
11:00 'Kedi Kız' iddiası kız yurdunu ayağa kaldırdı - Haber
10:50 İstanbul'da yılbaşı öncesi sahte içki operasyonu gerçekleştirildi - Haber
11.12.2019 14:54:20