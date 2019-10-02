Real Madrid 2 - 2 Club Brugge maç özeti Real Madrid Club Brugge goller Real Madrid Club Brugge özet

Şampiyonlar Ligi A grubundaki rakiplerimizden Real Madrid veClub Brugge arasındaki karşılaşma 2-2 berabere sonuçlandı. İşte Real Madrid 2 - 2 Club Brugge maç özeti, Real Madrid Club Brugge goller ve Real Madrid Club Brugge özet
REAL MADRİD 2 - 2 CLUB BRUGGE MAÇ ÖZETİ…
ŞAMPİYONLAR LİGİ A GRUBU PUAN DURUMU SON DURUMU NASIL?
Şampiyonlar Ligi A grubunda temsilcimiz Galatasaray 1 puanla 3. Sırada yer alırken PSG 1., Club Brugge 2., İspanya temsilcisi Real Madrid ise 4. sırada bulunuyor.
İşte puan durumu:
1- PSG: 6 puan
2- Club Brugge: 2 puan
3- Galatasaray: 1 puan
4- Real Madrid: 1 puan
ŞAMPİYONLAR LİGİ 4 GRUBU 3. HAFTA FİKSTÜRÜNDE HANGİ MAÇLAR VAR?
Şampiyonlar Ligi A grubu 3. Haftasında Galatasaray evinde Real Madrid'i ağırlarken PSG, Club Brugge'e konuk olacak.
İştefikstür:
22 Ekim 2019 Salı 22:00 - Club Brugge - Paris SG
22 Ekim 2019 Salı 22:00 -Galatasaray - Real Madrid