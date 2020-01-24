Real Madrid ile Anadolu Efes, şu ana dek 29 kez karşılaştı. Real Madrid’in 22 galibiyetle büyük bir üstünlüğü bulunuyor.



İki takım arasında Madrid’de oynanan son 12 karşılaşmayı da ev sahibi ekip kazandı. Efes, Real deplasmanında Ocak 2005’ten beri kazanamıyor.



2015’te Euroleague çeyrek finalinde Real-Efes serisi izlemiştik. Real o seriyi 3-1 kazanmıştı.





Real Madrid cephesi









1 Kasım’dan 9 Ocak’a dek Euroleague’deki 13 maçını da kazanan Real Madrid, son iki maçını ise kaybetti. İspanya ekibi, çift maçın oynandığı geçtiğimiz haftada CSKA Moskova Khimki deplasmanlarında kaybetti.

Real kadrosunda Euroleague’deki her maça ilk beşte başlayan tek isim Walter Tavares. Kadroda bulunup da Euroleague’de hiç süre alamayan tek isim ise Mario Nakic.

Arjantinli oyun kurucu Facundo Campazzo, son 16 maçında da çift haneli verimlilik puanı üretmeyi başardı.

Campazzo maç başına 6,6 asistli bu alanda üçüncü sırada. Yine maç başına 1,5 top çalmayla bu alanda da üçüncü sırada.

Walter Tavares, maç başına iki asist yapıyor. Yeşil Burunlu uzun ligin blok kralı.









Anadolu Efes cephesi









Temsilcimiz Anadolu Efes, sekiz maçlık galibiyet serisinin ardından CSKA Moskova’ya bir sayıyla kaybetmişti. Efes, o maçın ardından oynadığı beş maçı da kazanmayı bildi.

Lacivert-beyazlılar, Real deplasmanında kazanırsa en yakın takipçisi ile arasındaki galibiyet farkını üçe çıkaracak. Şu ana dek 21 maç oynayan CSKA ile Barcelona’nın ve 20 maç oynayan Real Madrid’in 15’er galibiyetleri var. Efes ise 20 maçta 17 galibiyet aldı.

Euroleague lideri, maç başına 87,35 sayı buluyor. Efes bu alanda Panathinaikos’un ardından lig ikincisi.

Koç Ergin Ataman, Euroleague maçlarında ilk beşte 12 farklı oyuncu kullandı. Son olarak Vasilije Micic’in sakatlık nedeniyle oynayamamasının ardından her maça ilk beşte başlayan oyuncu kalmadı.

Maç başına 21,11 sayıyla Euroleague’in sayı kralı olan Shane Larkin, son 33 maçının 32’sinde en az bir üçlük isabet buldu. ABD’li guard, son altı maçında ise birden fazla üçlük atmayı başardı.

Larkin, sayı krallığında olduğu gibi verimlilik puanında da lig lideri. Larkin maç başına 25,53 verimlilik puanı elde ediyor. En yakın takipçisi 21,81 puanla Barcelona’dan Nikola Mirotic.





Kaynak: EuroSport.com