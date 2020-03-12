Real Madrid Basketbol Takımı'nda koronavirüs tehlikesi
Real Madrid Basketbol Takımı'ndan bir oyuncunun koronavirüs testi pozitif çıktı.
12.03.2020 13:55 | Son Güncelleme: 12.03.2020 13:55
Real Madrid Basketbol Takımı'ndan bir oyuncunun koronavirüs testi pozitif çıktı. Oyuncunun ismi kamuoyuyla paylaşılmazken, tüm takım karantina altına alındı.
Dünyada gerçekleşen koronavirüs salgını sonrası spor dünyasından bir çok isim virüsten etkilenirken son haber Real Madrid Basketbol takımından geldi. Takımdan bir oyuncunun koronavirüs testi pozitif çıkarken, oyuncunun ismiyle alakalı bir bilgilendirme yapılmadı. Tüm takım bu olay üzerine karantina altına alınırken aynı tesisi kullanan basketbol ve futbol takımları da karantina altına alındı.
(İHA)
Dünyada gerçekleşen koronavirüs salgını sonrası spor dünyasından bir çok isim virüsten etkilenirken son haber Real Madrid Basketbol takımından geldi. Takımdan bir oyuncunun koronavirüs testi pozitif çıkarken, oyuncunun ismiyle alakalı bir bilgilendirme yapılmadı. Tüm takım bu olay üzerine karantina altına alınırken aynı tesisi kullanan basketbol ve futbol takımları da karantina altına alındı.
(İHA)
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: İHA
Etiketler : Real Madrid, basketbol, Güncel
Manşet
Haberler
Güncel
İstanbul'da içi yolcu dolu olan minibüsü silahla taradılar! O anlar kamerada
Güncel
Afrika'yı istila eden çekirge sürüsü, Türkiye sınırına dayandı
Güncel
Kayseri'de kolonya satışı yapan kardeşler, bir günde 6,5 tonluk satış yaptı
Güncel
Makarnada tepki çeken fahiş fiyatlar sonrası Trendyol ve Nuh'un Ankara'dan açıklama geldi
Güncel
Oyuncu Eda Ece, dergi çekimi için küvette poz verdi
Güncel
Koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybeden Çin'li adamın röntgen fotoğrafları ortaya çıktı
Güncel
Çin'de virüs hakkında yaşananları anlattığı için tehdit edilen Türk öğretmenin Çin'e girişi yasaklandı
Güncel
Ece Erken, evli olan sevgilisinin ve karısının arabalarının aynalarını kırdı