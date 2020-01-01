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Zidane istedi, Real Madrid harekete geçti! Sadio Mane için transfer görüşmeleri başladı

Yaz transfer döneminde Chelsea forması giyen Hazard'ı transfer eden İspanyol devi Real Madrid, 2020'nin ilk bombasını patlatıyor. Los Galacticos, Senegalli süper star Sadio Mane için transfer görüşmelerine başladı.

01.01.2020 21:16 | Son Güncelleme: 01.01.2020 21:29

Geçtiğimiz sezon Şampiyonlar Ligi'nde ve La Liga'da beklentilerin uzağında kalan, bu sezon da yapılan transferlere rağmen oynadığı futbol ile eleştiri oklarının hedefi olan Real Madrid, 2020'nin ilk transfer bombasını patlatmaya hazırlanıyor. İspanyol devi, 'da forma giyen Senegalli süper star Sadio Mane için transfer görüşmelerine başladı.

İLK GÖRÜŞMELER PARİS'TE BAŞLADI

Le10Sports'ta yer alan habere göre; Real Madrid, Liverpool'un süperstarını önümüzdeki yaz kadrosuna katmak için transfer girişimlerine şimdiden başladı. Zinedine Zidane'ın transfer listesinin ilk sırasında yer alan Senegalli süperstar için ilk görüşmeler Paris'te başladı.

Real Madrid yetkilileri ile Sadio Mane'nin temsilcileri arasındaki ilk görüşmede, Zinedine Zidane'ın oyuncuyu ne kadar çok istediği, verilebilecek maaş ile ilgili ön görümeler gerçekleşti.

MANE-BENZEMA-HAZARD ÜÇLÜSÜ

Zinedine Zidane, sezon sonunda Gareth Bale ve James Rodriguez ile yolların ayrılmasını istediği ve gelecek sezon için Mane - Benzema - Hazard üçlüsüyle kurulacak bir hücum hattı ile tüm kupalarda favori haline geleceklerine inandığı belirtildi.

BU SEZON 14 GOL, 11 ASİSTLİK PERFORMANS SERGİLEDİ

41.2 milyon euro bonservisle Southampton'dan Liverpool'a transfer olan ve 2023'e kadar sözleşmesi bulunan Sadio Mane, bu sezon oynadığı 27 maçta 14 gol atıp 11 asist yaptı.

Zidane istedi, Real Madrid harekete geçti! Sadio Mane için transfer görüşmeleri başladı

Zinedine Zidane, Real Madrid, sadio mane, Liverpool, Spor


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