Haberler » Güncel » Real Madrid, Chelsea'nin genç yıldızını istiyor - Haber

Real Madrid, Chelsea'nin genç yıldızını istiyor

Real Madrid, Chelsea'nin genç yıldızı Callum Hudson-Odoi'yi transfer etmek istiyor.

24.11.2019 13:25 | Son Güncelleme: 24.11.2019 13:25Real Madrid, Chelsea'nin genç yıldızını istiyor
Real Madrid, 'nin genç yıldızı Callum Hudson-Odoi'yi transfer etmek istiyor. Ancak 19 yaşındaki futbolcunun İngiliz ekibiyle yeni sözleşme imzalaması Madrid'in işini zorlaştırıyor.
İspanya La Liga'da Barcelona ile birlikte ilk iki sırayı paylaşan ve şampiyonluğun en güçlü adaylarından olan Real Madrid, bir yandan da transfer çalışmalarına ağırlık veriyor. İspanyol ekibi, geleceğe de yatırım yapma adına Chelsea'nin 19'luk yıldızı Callum Hudson-Odoi'yi gözüne kestirdi. İngiliz medyasında yer alan haberlere göre Real Madrid Başkanı Florentino Perez ile Teknik Direktör Zinedine Zidane'ın yakından takip ettiği yetenekli oyuncu için mavilerin 150 milyon Sterlin'lik bir bonservis bedeli talep ettiği ifade edildi.
5 YILLIK SÖZLEŞME İMZALADI
Yeni sezon öncesi Hudson-Odoi'yi Bayern Münih de renklerine bağlamak istemiş ancak Chelsea'nin istediği rakamlara ulaşamamıştı. Premier Lig ekibi de Teknik Direktör Frank Lampard'ın talimatıyla Hudson-Odoi'nin de içinde bulunduğu birçok genç oyuncuyla yeni sözleşmeler imzaladı. Kylian Mbappe, Erling Haaland gibi futbolcuların da yer aldığı bir transfer listesi hazırlayan Madrid, 2024'e kadar mukavelesini uzatan sol kanat oyuncusu için nabız yoklayacak.
Real Madrid, aynı zamanda Gareth Bale'e bir teklif gelmesi halinde devre arasında transfere onay vereceği ve buradan gelecek bonservis ücretiyle Chelsea'nin kapısını daha güçlü çalmayı da hedeflediği gelen bilgiler arasında.
(Uygar Aydın/İHA)

Real Madrid, Chelsea, Madrid, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
13:50 Akciğerinde pıhtı oluşan doktor, ameliyatla sağlığına kavuştu - ZONGULDAK
13:50 Muğla'da otelde yangın çıktı
13:48 Şanlıurfa'da iş yerleri denetlendi
13:48 Başkan Yalçın'dan 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajı
13:48 Aydın'da trafik kazası: 1 ölü
13:36 Muharrem İnce, "İstifa edecek misiniz?" sorusuna cevap verdi: CHP benim evim
13:12 Son Dakika: İnce, "Külliye'ye giden ismi biliyorum" diyen Kılıçdaroğlu'na meydan okudu: Açıkla
13:05 Son Dakika: Muharrem İnce "Beştepe'ye gitti" iddialarıyla ilgili açıklama yaptı
12:46 Dipsiz Göl'ün kurutulmasının ardından definecilere karşı harekete geçildi: Artık ÇED raporu istenecek
12:43 Ümraniyeli esnaftan ilginç kampanya: Onların Black Friday'ı varsa, bizim de hayırlı cumalarımız var
11:46 Çırağını triger kayışı ile döven usta "İki tokat attım" dedi, tahliye oldu
11:27 ABD'li boksör Wilder, Ortiz'i nakavtla mağlup ederek Muhammed Ali'nin rekorunu egale etti
10:36 Survivor Sabriye Şengül, kafes dövüşünde rakibine 32 saniye dayanabildi
10:16 Uyuyan kocasını baltayla katleden kadın konuştu: 11 yıldır kahrını çekiyorum
09:25 Organize suç örgütü lideri Ayvaz Korkmaz İstanbul'da yakalandı
24.11.2019 13:51:31