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Real Madrid'de başantrenör Pablo Laso'nun sözleşmesi uzatıldı

Real Madrid Kulübü, basketbol takımının başantrenörü Pablo Laso'nun sözleşmesinin 30 Haziran 2021 tarihine kadar uzatıldığını duyurdu.

29.08.2019 15:10 Real Madrid'de başantrenör Pablo Laso'nun sözleşmesi uzatıldı
Real Madrid Kulübü, basketbol takımının başantrenörü Pablo Laso'nun sözleşmesinin 30 Haziran 2021 tarihine kadar uzatıldığını duyurdu.
Yapılan açıklamada, Laso'nun sözleşmesinin 30 Haziran 2021'e kadar uzatılması için İspanyol teknik adam ile anlaşmaya varıldığı belirtildi.
Real Madrid Basketbol Takımı'nın başında 2011 yılından bu yana görev yapan 51 yaşındaki Laso, İspanyol kulübüne 2 Avrupa Ligi (2015, 2018), 5 lig (2013, 2015, 2016, 2018, 2019), 5 Kral Kupası (2012, 2014, 2015, 2016, 2017), 4 İspanya Süper Kupası (2012, 2013, 2014, 2018) ve 1 FIBA Kıtalararası Kupa (2015) şampiyonluğu kazandırdı.
Laso ayrıca, Real Madrid'i çalıştırdığı dönemde iki kez Avrupa Ligi'nin En İyi Başantrenörü (2015, 2018) ödülüne layık görüldü.

Real Madrid, Pablo Laso, basketbol, Spor

Kaynak: AA

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