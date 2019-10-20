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Real Madrid'de Modric, Bale ve Vazquez Galatasaray'a karşı yok!

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu maçında deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak olan Real Madrid'de kamp kadrosu belli oldu. İspanyol ekibinde Luka Modric, Gareth Bale ve Luca Vazquez sakatlıkları sebebiyle kadroda yer almadı.

20.10.2019 19:36

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu üçüncü maçında 22 Ekim Salı günü saat 22.00'de Türk Telekom Stadyumu'nda Galatasaray ile karşılaşacak olan Real Madrid'de kamp kadrosu açıklandı. Eflatun-beyazlılarda Modric, Bale ve Vazquez sakatlıkları nedeniyle İstanbul'a getirilmeyecek isimler arasında yer aldı. Sakatlığını atlatan Alman futbolcu Toni Kroos ise Teknik Direktör Zinedine Zidane'ın görev vermesi halinde sahadaki yerini alabilecek.

Real Madrid'in 21 kişilik kamp kadrosu şöyle:

Kaleci: Courtois, Areola, Altube

Savunma:Carvajal, Militao, Ramos, Varane, Marcelo, Odriozola, Mendy

Orta Saha:Kroos, Casemiro, Valverde, James, Isco

Forvet:Hazard, Benzema, Jovic, Brahim, Vinicius Jr., Rodrygo

Real Madrid'de Modric, Bale ve Vazquez Galatasaray'a karşı yok!

Luka Modric, Galatasaray, Real Madrid, Spor

Kaynak: İHA

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