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Real Madrid'de Modric ve Bale, Galatasaray'a karşı yok

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu maçında deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak olan Real Madrid'de kamp kadrosu belli oldu.

20.10.2019 20:00Real Madrid'de Modric ve Bale, Galatasaray'a karşı yok
UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu maçında deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak olan Real Madrid'de kamp kadrosu belli oldu. İspanyol ekibinde Luka Modric, Gareth Bale ve Luca Vazquez sakatlıkları sebebiyle kadroda yer almadı.
UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu üçüncü maçında 22 Ekim Salı günü saat 22.00'de Türk Telekom Stadyumu'nda Galatasaray ile karşılaşacak olan Real Madrid'de kamp kadrosu açıklandı. Eflatun-beyazlılarda Modric, Bale ve Vazquez sakatlıkları nedeniyle İstanbul'a getirilmeyecek isimler arasında yer aldı.
Sakatlığını atlatan Alman futbolcu Toni Kroos ise Teknik Direktör Zinedine Zidane'ın görev vermesi halinde sahadaki yerini alabilecek.
Real Madrid'in 21 kişilik kamp kadrosu şöyle:
Kaleci: Courtois, Areola, Altube
Savunma: Carvajal, Militao, Ramos, Varane, Marcelo, Odriozola, Mendy
Orta Saha: Kroos, Casemiro, Valverde, James, Isco
Forvet: Hazard, Benzema, Jovic, Brahim, Vinicius Jr., Rodrygo
(Uygar Aydın/İHA)

Luka Modric, Galatasaray, Real Madrid, Güncel

Kaynak: İHA

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