Real Madrid'de Solari Dönemi

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 29 Ekim
'de kontratının feshedildiği teknik direktör Julen Lopetegui
'nin yerine geçici olarak görevlendirilen Santiago Solari
ile 2020-21 sezonu sonuna kadar sözleşme imzalandı.
Aktif kariyerinde 2000'den 2005'e kadar Real Madrid
forması giyen 42 yaşındaki Arjantinli teknik adam, Real Madrid A Takımı emanet edilmeden önce iki sezon boyunca B takımını çalıştırdı.
Lopetegui yönetiminde 14 resmi karşılaşmada 6 galibiyet alabilen Real Madrid, Solari başa geçtiğinden bu yana oynadığı 4 maçı da kazandı.
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