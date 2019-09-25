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Real Madrid'de Zidane'ın yerine Fatih Terim'in de adını geçiyor

Dünya devi Real Madrid'de Zinedine Zidane'ın takımdan ayrılması durumunda teknik direktörlük için Fatih Terim'in de adı geçiyor.

25.09.2019 08:55

Real Madrid'de teknik direktör konusunda yeni biriddia ortaya atıldı. Zinedine Zidane'ın takımdan ayrılması durumunda Jose Mourinho ve Mauricio Pochettino'nun yanı sıra Fatih Terim'in de adı listede.

Sezona iyi başlamayan Madrid ekibinde oynanan etkisiz futbol, PSG karşısında alınan kötü skor Zidane'ın koltuğunun sallanmasına neden oluyor. Sevilla deplasmanında alınan galibiyet de Zidane üzerindeki tepkileri azaltmaya yetmedi. Real Madrid Başkanı Florentino Perez büyük bir hayranlık duyduğu Mauricio Pochettino defterini kapatmadı. Başkan Perez, Zinedine Zidane'ın durumuna göre Pochettino için harekete geçecek.

KOVULMASINA KESİN GÖZÜYLE BAKILIYOR

Pazar akşamki spor programlarında, Osasuna yenilgisi halinde Fransız hocanın kovulma ihtimalinin yüksek olduğunu belirtildi.

FATİH TERİM DE LİSTEDE

Zidane'nin kovulması halinde ise ilk sırada yer alan Pochettino ve Mourinho'nun ardından liste de Galatasaray'ın tecrübeli çalıştırıcısı Fatih Terim'de yer aldı.

Real Madrid'de Zidane'ın yerine Fatih Terim'in de adını geçiyor

Zinedine Zidane, Fatih Terim, Real Madrid, Madrid, Spor

YORUMLAR(55)
FREE DÜRBÜN:gerçek dışı haberlerle prim yapma çabaları. . . sen kim madrid kim hoca
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ANTİTS:Yapacak haber kalmadı galiba. Boş oturmak yerine boş konuşalım demiş servis :)
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GERÇEKER:İster sevin ister sevmeyin adam türkiyenin en büyük menajeri başarıları ortada turkiyenin dünya 3. Olmasida onun kurduğu iskelet kadro sayesindedir Milan gibi bir dünya devini çalıştırmak her türk hocaya nasip olmaz
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FAZİAA:Ama fatih terim yanına serkan çınar, bülant yıldırım ve arda kardeşleri almazsa bişey yapamaz ki orada. birde abdulrahim albayrakı alsın ki algı yapsınlar beyinden yoksun adamlar. . .
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16 10
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OBJEKTİF ADAM:ZAMANINDA NASIL KOYMUŞSA SİZE HAZMEDEMİYORSUNUZ. BAHANELERİN ARKASINA SIĞINIYORSUNUZ. KORKMAYIN ACITMAZ ARTIK SİZİ!!!!!!!!!!!!!!
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KESİN İSTİYORDUR:kim ne yapsın bu çakma imPARAtoru
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ADANALI:sen kimsin de Fatih imparatora bu lafi soyleyebiliyorsun, kimsin sen? Terbiyesiz
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13 13
EFENDİ GÜNEŞ:ne boş yorum:) terim in yerine gelen güneş 3 milyon euro alıyor hesaplayamazsın söyleyeyim 20 trilyon yıllık. 4 yılda 80 trilyon alacak. iyi uykular
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8 3
KOMİK:Senin gibi çakma insanlar Fatih Terim i anlamaz bilmez boşa daha insan değilken Fatih Terim hakkında yorum yapma önce harbi adam ol sonra gel konuş
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22 31
TEBRİKLER:Etmeyin, bu kibirli adamı temelli havalara sokmuş olursunuz. bu haliyle çekilmiyor zaten.
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38 17
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