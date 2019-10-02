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Real Madrid'den Galatasaray açıklaması: Kazanmak zorundayız

Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ile aynı grupta yer alan Real Madrid'de Teknik Direktör Zidane ve yönetici Emilio Butragueno, 2-2 biten Club Brugge maçının ardından konuştu. Butragueno, hata yapma şanslarının kalmadığını ve Galatasaray maçını kazanmak zorunda olduklarını ifade etti.

02.10.2019 10:50

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz Galatasaray'la aynı grupta bulunan Real Madrid sahasında Club Brugge ile 2-2 berabere kaldı. İlk maçında PSG'ye yenilen ve Belçika ekibi karşısında da 2-0 geriden gelerek 1 puan alabilen eflatun-beyazlı ekipte teknik direktör Zinedine Zidane mücadele sonrası şunları söyledi:

"Bir puandan memnun değiliz. Sonuç kötü ama reaksiyonumuz iyiydi. Yediğimiz ilk gol çok komikti. Maça çok kötü başladık."

"KALAN MAÇLARDA İYİ SONUÇLAR ALACAĞIZ"

Zidane, Galatasaray ile oynanacak maç için, "Grupta hata yapma şansımız kalmadı. Önümüzde La Liga maçı var. Önce o maça bakacağız.Ardından, Galatasaray ile oynayacağımız Şampiyonlar Ligi maçlarına konsantre olacağız. Şu an grupta kötü bir durumdayız. Ancak, yolumuza devam etmemiz gerekiyor." ifadelerini kullandı.

"GALATASARAY'A KARŞI KAZANMAK ZORUNDAYIZ"

Real Madrid yöneticilerinden Emilio Butragueno da maç sonu yaptığı açıklamada, "Artık hata yapma şansımız kalmadı. Galatasaray'a karşı kazanmak zorundayız. Bu iki maçta oynadığımız oyun belirleyici olacak" ifadelerini kullandı.

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Real Madrid'den Galatasaray açıklaması: Kazanmak zorundayız

Zinedine Zidane, Real Madrid, Galatasaray, Spor

YORUMLAR(23)
RECEP:HEP KÜÇÜK DÜŞÜNE, DÜŞÜNE ÖYLEDE KALIYORSUNUZ, HABİZ Mİ EN AZINDAN O LİĞE DEVAM EDİYORUZ.
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HAKEMSİZ GALİBİYET ALAN:vurduğun gol yediğin ofsayt olsun ey Real Madrid.
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HİMMETSAVAR:vurduğun gol, yediğin ofsayt olsun HALA MADRİD. . . .
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BEYAZ:Eminim şundan Real madrid 5 atar gs 0
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ADINIZI YAZIN:zor gurub deyilmi galata fenerle dalga geciyordunuz elenince simdi gulmesirasi bizde beter olun
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ADINIZI YAZIN:başarılar kralın takımı REAL MADRİD 2 maçıda kazanırsın dert etme :))
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ADINIZI YAZIN:trabvv61 komiksin basel karsında trbvzona basarlar diyorum :)
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TRAB61:ADINIZI YAZIN sende kicina kina yakarsin hain.
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MEMET33:NE DİYON RUM KARDEŞİM.
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BJK:Adamlar TT de boşalcak
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