24 Kasım 2018, 14:52
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Real Madrid'den Sergio Ramos Açıklaması

Real Madrid

İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) temsilcisi Real Madrid'in kulüp yönetimi, takım kaptanı Sergio Ramos'un 2017 UEFA Şampiyonlar Ligi finali öncesinde doping yaptığı iddiasını yalanladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Alman haber dergisi Der Spiegel  tarafından ortaya atılan iddianın asılsız olduğu savunularak, "Kaptan Sergio  Ramos, doping kurallarını asla ihlal etmemiştir." ifadesi kullanıldı.
Açıklamada, 2017 Şampiyonlar Ligi finalinin ardından UEFA'nın konu  hakkında kulüpten bilgi talep ettiği ve Dünya Dopingle Mücadele Ajansı (WADA) ile  UEFA yetkililerinin Ramos'a yaptıkları testlerde dopingli maddeye  rastlanmamasının ardından soruşturmanın kapatıldığı belirtildi.
Der Spigel'de yer alan haberde, Ramos'un söz konusu karşılaşma sonrası  girdiği doping testinde, kanında iltihap sökücü deksametazona rastlandığı iddia  edilmişti. Söz konusu maddenin maç öncesinde yetkililere haber verilerek  kullanılmasında sakınca bulunmadığı, Ramos'un ise bunu yapmaması nedeniyle  UEFA'dan özür dilediği ve bunun kabul edildiği öne sürülmüştü.
Galler'in başkenti Cardiff'teki Milenyum Stadı'nda oynanan 2017  Şampiyonlar Ligi finalinde Real Madrid, İtalya temsilcisi Juventus'u 4-1 mağlup  ederek kupaya uzanmıştı.
Real Madrid,Sergio Ramos

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