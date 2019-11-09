Haberler » Spor » Real Madrid, deplasmanda Eibar'ı 4-0 yendi - Spor

Real Madrid, deplasmanda Eibar'ı 4-0 yendi

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 13. haftasında Real Madrid, deplasmanda Eibar'ı 4-0 mağlup etti.

09.11.2019 22:50 | Son Güncelleme: 09.11.2019 22:50Real Madrid, deplasmanda Eibar'ı 4-0 yendi
İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 13. haftasında Real Madrid, deplasmanda 'ı 4-0 mağlup etti.
La Liga'nın alt sıralarındaki Eibar'a konuk olan Real Madrid, ilk yarıyı Karim Benzema (2) ve Sergio Ramos'un golleriyle 3-0 önde kapattı.
İkinci yarı 62. dakikada Federico Valverde'nin golüyle farkı daha da arttıran Real Madrid, sahadan 4-0 galip ayrıldı. Uruguaylı futbolcu Valverde, Real Madrid formasıyla ligdeki ilk golünü attı.
Bu skorla Real Madrid puanını 25'e yükselterek, henüz 13. hafta maçını oynamayan Barcelona'nın (22 puan) önünde liderlik koltuğuna oturdu. Eibar ise 15 puanda kaldı.
La Liga'nın 10. haftasındaki Barcelona-Real Madrid maçı güvenlik nedeniyle 18 Aralık'a ertelendiğinden, her iki takımın da birer maçı eksik bulunuyor.
Benzema, gol krallığında ilk sıraya çıktı
Eflatun-beyazlı ekibin yıldız oyucusu Karim Benzema, Eibar filelerini 2 kez havalandırarak La Liga'daki gol sayısını 9'a çıkardı. Benzema, gol krallığı yarışında Villarreal'den Gerard Moreno'yu (8) geçerek ilk sıraya yükseldi.
Fransız oyuncu, 11. sezonunu geçirdiği takımıyla La Liga'da toplam 157 gole ulaşırken, 156 golü bulunan efsane futbolcu Ferenc Puskas'ı geçip, bu kulvarda Real Madrid tarihinin en çok skor üreten 6. futbolcusu oldu.

Real Madrid, La Liga, Eibar, Spor

Kaynak: AA

HABER YORUMLARI
Son Dakika Spor Haberleri
00:17 Lewandowski coştu! Bayern Münih, Borussia Dortmund'u parçaladı
23:57 Gaziantep FK-Galatasaray maçının ardından - Marius Sumudica
23:57 Real Madrid, İspanya'da liderliğe yükseldi!
23:57 Çağlar Söyüncü oynadı, Leicester yine kazandı!
23:53 Galatasaray maçının ardından
22:39 Fatih Terim: Andone'nin durumu yarın MR'dan sonra belli olacak
21:49 Galatasaray'da sakatlanan Andone oyuna devam edemedi
20:47 Galatasaray'dan 10 Kasım'a özel forma: YarınımızSensin
20:21 Sivasspor, Konyaspor'u 2-0 mağlup etti ve Süper Lig'in yeni lideri oldu
20:07 Çaykur Rizespor evinde Antalyaspor'u yendi
22:00 PSG, son dakikalarda bulduğu golle Brest'i mağlup etti
10.11.2019 00:26:23