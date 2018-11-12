12 Kasım 2018, 18:10
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Real Madrid'e Nacho ve Casemiro'dan Kötü Haber

Real Madrid

İspanya ekibi Real Madrid'de Nacho ve Casemiro, sakatlıkları nedeniyle bir süre forma giyemeyecek.

Real Madrid Kulübü, Celta Vigo deplasmanında 4-2 kazanılan lig maçında  sakatlanan Nacho'nun sağ diz iç yan bağlarında yaralanma, Casemiro'nun ise sağ  ayak bileğinde burkulma tespit edildiğini duyurdu.
Sakatlıkları nedeniyle Carlos Casemiro 19. dakikada, Nacho Fernandez  71. dakikada oyundan çıkmak zorunda kalmıştı.
İspanyol savunma oyuncusu Nacho'nun 2 ay, Brezilyalı orta saha  oyuncusu Casemiro'nun ise 3 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.
Son haftalarda sakatlıkları sebebiyle birçok futbolcusundan  yararlanamayan Madrid ekibinde Dani Carvajal, Raphael Varane, Marcelo ve Jesus  Vallejo da Celta Vigo maçında görev yapamamıştı.
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