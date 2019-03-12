Real Madrid, Eden Hazard İçin Harekete Geçti

Teknik direktörlük görevine yeniden Zinedine Zidane'ı getiren Real Madrid, gelecek sezonun kadrosunu kurmak için çalışmalara şimdiden başladı. Goal'ün haberine göre İspanyol devi, Eden Hazard'ın transferi için Chelsea ile görüşmelere başladı. Daha önceden birçok kez Real Madrid'de forma giymek istediğini söyleyen Belçikalı yıldızı Zinedine Zidane'ın da kadrosunda görmek istediği biliniyor.

CHELSEA 115 MİLYON EURO TALEP ETTİ

Chelsea, sözleşmesi 2020 yazında sona erecek olan ve yeni sözleşme imzalamaya yanaşmayan Hazard için ilk etapta 115 milyon euro'luk bir bonservis bedeli talep etti. Real Madrid ise bu ücreti bir miktar daha aşağı çekmeyi hedefliyor.

MÜNİH, HUDSON-ODOİ'NİN PEŞİNDE

Öte yandan Chelsea, Hazard'ın yanı sıra sözleşmesi 2020 yazında sona erecek olan ve Bayern Münih'in yakın takibinde olan Callum Hudson-Odoi'yi de kadrosunda tutamayabilir.

CHELSEA CAS'A BAŞVURACAK

Bilindiği üzere FIFA tarafından bu yaz da geçerli olmak üzere iki dönemlik transfer yasağı cezasına çarptırılan Chelsea'nin cezanın ertelenmesi için FIFA'ya yaptığı ilk başvuru reddedilmişti. Chelsea, cezanın ertelenmesi için ilerleyen günlerde CAS'a başvurmaya hazırlanıyor.