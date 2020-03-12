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Real Madrid, Eibar Maçına Hazırlanıyor

Fransız teknik adam Zinedine Zidane, takımını Santiago Bernabeu'de oynayacakları Eibar maçına hazırlıyor. Beyazlar dar alanda çift kale maç yaparak maçın hazırlıklarına devam ettiler.

12.03.2020 12:00 | Son Güncelleme: 12.03.2020 12:00
Fransız teknik adam Zinedine Zidane, takımını Santiago Bernabeu'de oynayacakları Eibar maçına hazırlıyor. Beyazlar dar alanda çift kale maç yaparak maçın hazırlıklarına devam ettiler. Real Madrid, Eibar Maçına Hazırlanıyor

Kaynak: Dugout

Etiketler : Santiago Bernabeu, Eibar, Spor

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