Real Madrid, Eibar Maçına Hazırlanıyor
Fransız teknik adam Zinedine Zidane, takımını Santiago Bernabeu'de oynayacakları Eibar maçına hazırlıyor. Beyazlar dar alanda çift kale maç yaparak maçın hazırlıklarına devam ettiler.
12.03.2020 12:00 | Son Güncelleme: 12.03.2020 12:00
Fransız teknik adam Zinedine Zidane, takımını Santiago Bernabeu'de oynayacakları Eibar maçına hazırlıyor. Beyazlar dar alanda çift kale maç yaparak maçın hazırlıklarına devam ettiler.
Kaynak: Dugout
Etiketler : Santiago Bernabeu, Eibar, Spor
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