Real Madrid, Eljif Elmas'ı Listeye Aldı

Onur Dinçer/ Skorer Dış Haberler

Fenerbahçe, tarihinin en kötü sezonlarından birini yaşasa da genç isimleri vitrine çıkıyor… Özellikle Eljif Elmas, hem sarı-lacivertli formayla hem de ülkesinin milli takımıyla sergilediği performansla dikkatleri üzerine çekiyor.

En yetenekliler listesine aldılar

Makedonya'nın Ekipa gazetesi, 19 yaşındaki futbolcunun Real Madrid'e transfer olacağını duyurdu. İspanyol ekibinin 'Avrupa'daki en yetenekli 5 genç futbolcu' şeklinde bir rapor hazırladığı ve Elmas'ın bu listedeki oyunculardan bir tanesi olduğu bildirildi.

Transferde 5 milyon euro

Real Madrid bu sezonun başından beri Real Madrid tarafından izlemeye alındı ve tüm maçları dikkatle takip edildi. Futbolcunun kalitesinden oldukça etkilendiği belirtilen İspanyol idarecilerin, Fenerbahçe'ye 5 milyon euroluk teklifte karar kıldığı belirtildi.

İlk maçında 15 milyon euro

İspanyol devinin sarı-lacivertlilere yapacağı teklifin bonus da içereceği aktarıldı. Buna göre Real Madrid, Eljif Elmas'ın Real Madrid A takımıyla çıkacağı ilk maçla birlikte Fenerbahçe'ye 15 milyon euro daha verecek. Böylelikle Real'in Elmas için ödeyeceği toplam bonservis bedeli 20 milyon euro olacak. Sözleşmesinde 23 milyon euro serbest kalma maddesi bulunduğu belirtilen futbolcuya, buna yakın bir rakamda teklifte bulunulacak.