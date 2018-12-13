13 Aralık 2018, 11:19
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Real Madrid, Evinde CSKA Moskova'dan Fark Yedi: 3-0

Şampiyonlar Liginde Real Madrid, evinde karşılaştığı CSKA Moskova karşısında tel tel döküldü: 3-0.

Şampiyonlar Ligi G Grubu'nun son haftasındaki maç, Santiago Bernabeu'da oynandı. Real Madrid, rotasyonla çıktığı CSKA Moskova maçından farklı mağlup ayrıldı: 0-3.

CSKA Moskova'ya galibiyeti getiren goller, 37. dakikada Chalov, 43. dakikada Schennikov ve 73. dakikada Sigurdsson'dan geldi. Avrupa'da daha önceden evinde 252 maç oynayan Real Madrid, 253. maçında ilk kez 2'den fazla farkla mağlup oldu.

EVİNDE 2. YENİLGİSİ

İstediği gibi bir sezon geçirmeyen Real Madrid, bu sonuçla 20 Ekim'de Levante'ye 2-1 mağlup olduğu maçın ardından bu sezon evindeki 2. mağlubiyetini aldı.

Bu sonucun ardından 7 puana ulaşan CSKA Moskova, ikili averajda Viktoria Plzen'in gerisinde kaldı ve grubu 4. tamamladı. CSKA, Real Madrid'i iki maçta da yenmesine rağmen Avrupa'ya veda etti. Real Madrid ise, 12 puanla lider olarak Devler Ligi'nde son 16'ya adını yazdırdı.

13 Aralık 2018 Perşembe 11:19



YORUMLAR (5)
FETİ YILDIZ MHP: SIPOR SEVEN LER BİZİ DESTEKLEYİN AF AF AF YASA CIKARALIM
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KRALEX: ŞİKENİN KRALINI YAPTILARR 10 GANYANLA CSK ALDII
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???: Real marketleri de iflas etmiş acaba futbol ile alakası ne
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ADINIZI YAZIN: herşeyi de ronaldoya bağlamalar falan. . . Madrid grup lideri, bu maça 6 yedekle çıktı ve fazla tınlamadılar. . siz arkasında madrid olmayınca grup aşamalarını 1 golle bitiren ronaldoya bakın. .
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  • NECATİ : ronaldo her ülkede kendını kanıtladı bence ona laf yapma istersen ingiltere - la liga - şimdide seri a da en iyi performansı gösterıyor farkındaysan reall madrıde herkes acık oynuyor sadece ronaldoya 2 oyuncu kontrol edıyordu sada 9 kısı oynuyordu takım her zaman ronaldo yuzunden suanda herkes acık oynuyor
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