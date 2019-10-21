Haberler » Spor » Real Madrid, Galatasaray maçına hazır

Real Madrid, Galatasaray maçına hazır

İspanya'nın Real Madrid takımı, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ile yarın deplasmanda yapacağı A Grubu 3. hafta maçının hazırlıklarını tamamladı.

21.10.2019 20:26Real Madrid, Galatasaray maçına hazır
İspanya'nın Real Madrid takımı, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ile yarın deplasmanda yapacağı A Grubu 3. hafta maçının hazırlıklarını tamamladı.
Türk Telekom Stadı'nda teknik direktör Zinedine Zidane yönetiminde yapılan antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirildi.
İdman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Top kapma ve pas organizasyonuyla süren antrenmanın basına kapalı bölümünde ise Galatasaray mücadelesinin taktik çalışmasının gerçekleştirildiği bildirildi.
Real Madrid'de 5 sakat
İspanyol ekibinde 5 futbolcu, sakatlıkları nedeniyle Galatasaray maçının kadrosuna alınmadı.
Eflatun-beyazlı takımda sakatlıkları bulunan Luka Modric, Gareth Bale, Nacho Fernandez, Lucas Vazquez ve Marco Asensio Galatasaray'a karşı forma giyemeyecek.
Real Madrid'de hafif sakatlıkları bulunan Raphael Varane ile Toni Kroos ise kamp kadrosunda yer aldı.

UEFA Şampiyonlar Ligi, Real Madrid, Galatasaray, İspanya, Spor

Kaynak: AA

YORUMLAR
Son Dakika Spor Haberleri
21:08 Futbol: Süper Lig
21:03 Real Madrid, Galatasaray'a hazır
20:57 Zidane: "Yarından başlayarak, tüm maçlarımızı kazanmak istiyoruz"
21:01 Zidane: "Yarından başlayarak, tüm maçlarımızı kazanmak istiyoruz"
20:56 Esat Delihasan: "Konsantrasyonumuzu bozmadan şampiyonayı bekliyoruz"
20:53 CANLI YAYIN DUYURUSU
20:46 Sergio Ramos: "Çıkışa geçebilmek için 3 puan almak istiyoruz"
21.10.2019 21:09:19