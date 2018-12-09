09 Aralık 2018, 21:31
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Real Madrid, Huesca'yı Tek Golle Geçti

Real Madrid, Huesca

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 15. haftasında Real Madrid, deplasmanda Huesca'yı 1-0 yendi.

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 15. haftasında Real Madrid, deplasmanda Huesca'yı 1-0 yendi.

La Liga'nın son sırasında bulunan Huesca'ya konuk olan Real Madrid, 8. dakikada Gareth Bale'in kaydettiği golle 3 puanın sahibi oldu.

Real Madrid'de kaleci Thibaut Courtois, başarılı kurtarışlarıyla ön plana çıktı.

Zayıf rakibi karşısında iyi bir futbol ortaya koyamasa da galip gelmeyi başaran Real Madrid, 26 puanla 4. sıraya yükseldi.

Huesca ise 7 puanla son sırada kaldı. İspanya,Futbol,La Liga,Real Madrid
09 Aralık 2018 Pazar 21:31



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