Real Madrid, Huesca'yı Tek Golle Geçti

İspanya
1. Futbol
Ligi'nin (La Liga
) 15. haftasında Real Madrid
, deplasmanda Huesca'yı 1-0 yendi.
La Liga'nın son sırasında bulunan Huesca'ya konuk olan Real Madrid, 8. dakikada Gareth Bale
'in kaydettiği golle 3 puanın sahibi oldu.
Real Madrid'de kaleci Thibaut Courtois
, başarılı kurtarışlarıyla ön plana çıktı.
Zayıf rakibi karşısında iyi bir futbol ortaya koyamasa da galip gelmeyi başaran Real Madrid, 26 puanla 4. sıraya yükseldi.
Huesca ise 7 puanla son sırada kaldı.
İspanya,Futbol,La Liga,Real Madrid
09 Aralık 2018 Pazar 21:31