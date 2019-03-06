Real Madrid'i Deplasmanda 4-1 Yenen Ajax, Devler Liginde Çeyrek Finale Yükseldi

Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Ajax Santiago Bernabeu Stadında Real Madrid'e konuk oldu. 2-1'in rövanşında Hollanda ekibi, Madrid'i 4-1 mağlup etti adını çeyrek finale yazdırdı.
Ajax'a turu getiren golleri 7. dakikada Hakim Ziyech, 18. dakikada David Neres, 62. dakikada Dusan Tadic ve 72. dakikada Lasse Schöne'den geldi. Real Madrid'in tek golünü 70. dakikada Marco Asensio kaydetti.Öte yandan Real Madrid'de Nacho Fernandez 90+3. dakikada kırmızı kart gördü.
TADİC, MAÇIN YILDIZI OLDU
Ajax'ın yıldız oyuncusu Tadic, 1 gol, 2 asistle karşılaşmanın yıldızı oldu.
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