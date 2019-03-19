Real Madrid ile Chelsea'nin Veteranları Karşılaşacak

Kaynak: AA

İspanya'nın Real Madrid Kulübü, bu yıl 10'uncusu düzenlenecek sezon sonundaki veteranlar maçı için İngiltere'nin Chelsea Kulübü ile anlaştıklarını duyurdu.Santiago Bernabeu Stadı'nda yapılan tanıtımda, "Fiesta Corazon Classic Match 2019" adı altında Real Madrid ve Chelsea veteran takımları arasında 23 Haziran'da Bernabeu'da maç oynanacağı açıklandı.Real Madrid Kulübü Başkanı Florentino Perez, tanıtımda yaptığı konuşmada, "Bu maçlar oldukça çekici bir organizasyon halini almaya başladı. Bu stadyum en iyilerini gördü, her yıl farklı efsane futbolcuları ağırlıyor. 23 Haziran'da da yeni bir bayram olacak." dedi.Real Madrid-Chelsea veteranlar maçı için "Eminim unutulmaz olacak." diyen Perez, Real Madrid tarafında Marcel Desailly, Gudjhonsen, Ricardo Carvalho, Raul Gonzalez, Steve McManaman, Alvaro Arbeloa, Roberto Carlos gibi eski şöhretlerin yer alacağını söyledi.Real Madrid-Chelsea veteranlar maçının tüm hasılatının 80 ülkede faaliyet gösteren Real Madrid Vakfının çocuklara yardım için organize ettiği etkinliklerde kullanılacağı bildirildi.Real Madrid'in 2010 yılından bu yana organize ettiği sezon sonu veteranlar maçına şimdiye kadar, Milan, Bayern Münih, Manchester United, İnter, Juventus, Liverpool, Ajax, Roma ve Arsenal katıldı.