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Real Madrid ilk maçından 3 puanla ayrıldı

İspanya 1. Futbol Ligi'nde (La Liga) Real Madrid, konuk olduğu Celta Vigo'yu 3-1 yendi.

17.08.2019 20:11 Real Madrid ilk maçından 3 puanla ayrıldı
İspanya 1. Futbol Ligi'nde (La Liga) Real Madrid, konuk olduğu Celta Vigo'yu 3-1 yendi.

Ligin ilk hafta mücadelesinde Celta Vigo, Fransız teknik adam Zinedine Zidane'ın çalıştırdığı Real Madrid'i Balaidos Stadı'nda konuk etti.

Real Madrid, 12. dakikada Karim Benzema, 61. dakikada Toni Kroos ve 80. dakikada Lucas Vazquez'in golleriyle Celta Vigo'yu 3-0 mağlup ederek lige 3 puanla başladı. Celta Vigo'nun tek golünü, 90+1'inci dakikada Iker Losada Aragunde kaydetti.
Real Madrid'in Hırvat oyuncusu Luka Modric, 56. dakikada doğrudan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Real Madrid, Celta Vigo, İspanya, Futbol, Spor

Kaynak: AA

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