Real Madrid'in 20 Sene Sonra Gelen Nou Camp Zaferi

2003-04 La Liga sezonunun Aralık ayında dünyanın en görkemli rekabeti El Clasico'da. Barcelona, ezeli rakibi 20 senedir mağlup olmadığı Nou Camp'ta konuk etti. Brezilyalı yıldızlar Roberto Carlos ve Ronaldo, Los Galacticos'u iki farklı öne geçirdikten sonra Barcelona, Kluivert'la cevap verse de sonuç Katalanlar için yeterli olmadı ve Real Madrid 20 sene sonra Nou Camp'ta bir lig maçında galip geldi.

Kaynak: Dugout