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Real Madrid'in 2010'larda Attığı En İyi Goller

2010lu yıllar Real Madrid için rüya gibi geçti. Geçtiğimiz on yıla Cristiano Ronaldo, Kaka ve Benzema'yı transfer ederek iddialı bir giriş yapan Madrid, 2010-11'de Jose Mourinho önderliğinde Kral Kupası'na, 2011-12'de de La Liga şampiyonluğuna ulaştı. Ancak asıl başarılar, 2014'ten itibaren geldi. 2002'den beri hasret kaldıkları Şampiyonlar Ligi şampiyonluğuna 2014'de 10. defa, üstelik ezeli rakipleri Atletico Madrid'e karşı ulaşan Madrid, bunun ötesinde 2016 ile 2018 arasında üç sene üst üste daha şampiyon olarak alarak belki de bir daha kırılması imkansız bir rekorun sahibi oldu ve Avrupa futbolunun zirvesindeki liderliğini pekiştirdi. İşte Real Madrid'in tarihi zaferlerle geçen 2010larda Ronaldo, Benzema, James Rodriguez, Modric gibi yıldızlarıyla bulduğu en güzel goller..

23.12.2019 16:16 | Son Güncelleme: 23.12.2019 16:16
2010lu yıllar Real Madrid için rüya gibi geçti. Geçtiğimiz on yıla Cristiano Ronaldo, Kaka ve Benzema'yı transfer ederek iddialı bir giriş yapan Madrid, 2010-11'de Jose Mourinho önderliğinde Kral Kupası'na, 2011-12'de de La Liga şampiyonluğuna ulaştı. Ancak asıl başarılar, 2014'ten itibaren geldi. 2002'den beri hasret kaldıkları Şampiyonlar Ligi şampiyonluğuna 2014'de 10. defa, üstelik ezeli rakipleri Atletico Madrid'e karşı ulaşan Madrid, bunun ötesinde 2016 ile 2018 arasında üç sene üst üste daha şampiyon olarak alarak belki de bir daha kırılması imkansız bir rekorun sahibi oldu ve Avrupa futbolunun zirvesindeki liderliğini pekiştirdi. İşte Real Madrid'in tarihi zaferlerle geçen 2010larda Ronaldo, Benzema, James Rodriguez, Modric gibi yıldızlarıyla bulduğu en güzel goller..
Real Madrid'in 2010'larda Attığı En İyi Goller

Cristiano Ronaldo, Real Madrid, Madrid, Spor

Kaynak: Dugout


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