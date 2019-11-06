Real Madrid'in 4. golü sonrası Galatasaraylı taraftarlardan olay tezahürat!

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi A Grubu dördüncü maçında Real Madrid'e konuk oldu. Santiago Bernabeu Stadı'ndaki maç için çoğunluğu Avrupa ülkelerinden yaklaşık bin kadar sarı-kırmızılı taraftar geldi. Taraftarlar ilk 45 dakikada 4 gol yenmesinin ardından sitem dolu tezahüratlar yaptı. Sarı-kırmızılı taraftarlar ilk yarının bitiş düdüğünün ardından "Sabrımız taşıyor, adam gibi oynayın ve formayı çıkarın çıplak oynayın" diye bağırdı.

REAL MADRİDLİ TARAFTARLAR MÜCADELEYE İLGİ GÖSTERMEDİ

Maç günü Madrid'e gelen Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz de karşılaşmayı Türkiye'nin Madrid Büyükelçisi Cihad Erginay ve Real Madrid Kulübü Başkanı Florentino Perez ile birlikte izledi. Real Madridli taraftarların karşılaşmaya çok fazla ilgi göstermediği gözlenirken, 81 bin kapasiteli Santiago Bernabeu'da koltukların yarısından fazlasının boş olduğu görüldü.