Haberler » Spor » Real Madrid'in 4. golü sonrası Galatasaraylı taraftarlardan olay tezahürat!

Real Madrid'in 4. golü sonrası Galatasaraylı taraftarlardan olay tezahürat!

Real Madrid'in Benzema ile bulduğu gol sonrası sarı-kırmızılı taraftarlar, "Formayı çıkarın çıplak oynayın ve sabrımız taşıyor adam gibi oynayın" tezahüratlarında bulundu.

06.11.2019 23:55 | Son Güncelleme: 06.11.2019 23:55

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi A Grubu dördüncü maçında Real Madrid'e konuk oldu. Santiago Bernabeu Stadı'ndaki maç için çoğunluğu Avrupa ülkelerinden yaklaşık bin kadar sarı-kırmızılı taraftar geldi. Taraftarlar ilk 45 dakikada 4 gol yenmesinin ardından sitem dolu tezahüratlar yaptı. Sarı-kırmızılı taraftarlar ilk yarının bitiş düdüğünün ardından "Sabrımız taşıyor, adam gibi oynayın ve formayı çıkarın çıplak oynayın" diye bağırdı.

REAL MADRİDLİ TARAFTARLAR MÜCADELEYE İLGİ GÖSTERMEDİ

Maç günü Madrid'e gelen Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz de karşılaşmayı Türkiye'nin Madrid Büyükelçisi Cihad Erginay ve Real Madrid Kulübü Başkanı Florentino Perez ile birlikte izledi. Real Madridli taraftarların karşılaşmaya çok fazla ilgi göstermediği gözlenirken, 81 bin kapasiteli Santiago Bernabeu'da koltukların yarısından fazlasının boş olduğu görüldü.

Real Madrid'in 4. golü sonrası Galatasaraylı taraftarlardan olay tezahürat!

Galatasaray, Real Madrid, Madrid, Spor


YORUMLAR (111)
YAPMA CİMBOM: İngilizce bağırsalarmış keşke takımda Türk yoktu anlamamışlardır :DDDdd
Yayından Kaldır
1 0
Cevap yaz
TUNCER ÜNSAL: onlar 6-0''a alışıktırlar
Yayından Kaldır
6 0
Cevap yaz
ABDURRAHİM: FALCAO DEMİN KOLUMDAYDIN NEREYE KAYBOLDUN
Yayından Kaldır
2 0
Cevap yaz
YİNE 6 KASIM YİNE 6-0: 6-0
Yayından Kaldır
3 0
Cevap yaz
FENERLİ: YİNE AYLARDAN KASIM
Yayından Kaldır
7 0
Cevap yaz
KSK Lİ MESUT: Bu daha iyi günleriniz conconlar. Beter olun. çok ah aldınız. Hakemlerle şampiyon oldular. böyle dalga geçerler işte. Rezilsaray
Yayından Kaldır
94 139
Cevap yaz
mesut annen beni yordu evlat gel peçete tut yoruldumm
Yayından Kaldır
8 4
TARİH: keşke hakemle olsak sizin çaldığınız 6 şampiyonluğu unutmadık, samsunlu topçuların otelde saydığı paralar, 2012 de son 3 maçta 18 gol atmanız , 8 puan öndeyken samsun maçında 5 beşiktaşlıyı oyundan atarak başlayan süreçte beşiktaşa 6 puan fark atmanız, 2002 de gaziantep 30 öndeyken , antep kalecisi ömerin tutuğu 2 topu yumurtlaması ve 4-3 le antepten çaldığınız şampiyonluk, trabzondan 3 yıl fenev çaldı, 100. yılında gasrayın 2 golü iptal edilip bjk şamp yapıldı. şike yapsak kendi 100, yılmızda olurdu
Yayından Kaldır
17 1
EADVZSDFGVS: ulan yes gley yes gley dönde bi götüne bak gireni çıkar önce
Yayından Kaldır
0 1
YGFUYGGGO: hoştttttt
Yayından Kaldır
2 1
Tüm 111 yorumu okumak için tıklayın
Son Dakika Spor Haberleri
11:52   Kilo vermek için başladığı yüzmede 7 şampiyonluk kazandı
11:51   Hamdi Elcuman İyi bir başlangıç oldu, umarım devamı gelecek
11:50   Aydınlı voleybolcular öğrencilerle buluştu
11:48   Ramsey gol attı, Ronaldo'dan özür diledi
11:43   Sarıkamış'ta sultanlara kupa ve madalya verildi
11:48   Ramsey gol attı, Ronaldo'dan özür diledi
11:33   Pascal Nouma'dan Babel'e olay gönderme: Pamuk şeker bir şey yazmış mı?
11:13   Galatasaray Avrupa'da 47 yıl sonra en farklı ikinci mağlubiyetini aldı!
10:02   8-0 paylaşımı yapan Babel, 6-0'ın ardından çok eleştirildi
09:40   Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde gol atamayan tek takım
7.11.2019 11:57:05