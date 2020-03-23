Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Spor ››Real Madrid'in 90'larda Yaptığı En İyi Transferler - Spor

Real Madrid'in 90'larda Yaptığı En İyi Transferler

Lorenzo Sanz'ın başkanlık döneminde Real Madrid kadrosuna Roberto Carlos, Davos Šuker, Bodo Illgner, Predrag Mijatovic ve Clarence Seedorf gibi birçok dünya yıldızını kadrosuna kattı. Yeni yıldızlarıyla çok güçlü bir kadro kuran Madrid, 3 sezonda 2 kez Şampiyonlar Ligi kupasını müzesine götürdü.

23.03.2020 12:00 | Son Güncelleme: 23.03.2020 12:00
Lorenzo Sanz'ın başkanlık döneminde Real Madrid kadrosuna Roberto Carlos, Davos Šuker, Bodo Illgner, Predrag Mijatovic ve Clarence Seedorf gibi birçok dünya yıldızını kadrosuna kattı. Yeni yıldızlarıyla çok güçlü bir kadro kuran Madrid, 3 sezonda 2 kez Şampiyonlar Ligi kupasını müzesine götürdü. Real Madrid’in 90’larda Yaptığı En İyi Transferler

Kaynak: Dugout

Etiketler : Roberto Carlos, Real Madrid, Madrid, Spor

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Yorumlar

Spor Manşet

Haberler

Mustafa Cengiz yaşa takıldı! İşte G.Saray’ın geçici başkanı Spor
Mustafa Cengiz yaşa takıldı! İşte G.Saray'ın geçici başkanı
Bülent Uygun ’Allah rızası için’ diyerek koronavirüs uyarısı yaptı Spor
Bülent Uygun "Allah rızası için" diyerek koronavirüs uyarısı yaptı
Koronavirüsün futbola etkisi, Emre’nin tüm planlarını suya düşürdü Spor
Koronavirüsün futbola etkisi, Emre'nin tüm planlarını suya düşürdü
Başakşehir’e ilk darbe yıldız isimden! Sezon sonu ayrılacağını açıkladı Spor
Başakşehir'e ilk darbe yıldız isimden! Sezon sonu ayrılacağını açıkladı
Koronavirüs, NBA’i darmadağın etti! Maddi zarar rekor seviyeye çıktı Spor
Koronavirüs, NBA'i darmadağın etti! Maddi zarar rekor seviyeye çıktı
Messi’nin koronavirüsten korunmak için yaptığı hamle şaşırttı Spor
Messi'nin koronavirüsten korunmak için yaptığı hamle şaşırttı
Koronaya yakalanan ünlü teknik adam, karantina süresini hiçe saydı Spor
Koronaya yakalanan ünlü teknik adam, karantina süresini hiçe saydı
F.Bahçeli idareci üzücü haberi verdi: Yüzde 1 milyon koronayım Spor
F.Bahçeli idareci üzücü haberi verdi: Yüzde 1 milyon koronayım

Son Dakika Spor Haberleri

Koronavirüse yakalanan Abdurrahim Albayrak'tan ilk açıklama: Çok şükür iyiyim, inşallah daha da iyi olacak her şey - Spor Altay'da Kappel beklentilerin altında kaldı! - Spor Adanasporlu taraftarlardan yaşlılara destek - Spor Campanharo'nun ailesi 'evde kal' çağrısına uyuyor - Spor Mustafa Cengiz, 65 yaş üstüne sınırlama getirildiği için görevlerini Yusuf Günay'a devretti - Spor Denizlispor Teknik Direktörü Bülent Uygun, "evde kal" çağrısı yaptı - Spor Eljero Elia: Başakşehir'le sözleşmemi yenilemek istemiyorum - Spor Soylu açıkça söyledi: Tek bir şart gerçekleşirse sokağa çıkma yasağı gündeme gelir - Haber Koronavirüse yakalanan Jorge Jesus, karantina süresi dolmadan ülkesine döndü - Spor Fenerbahçe Beko İdari Menajeri Cenk Renda: Yüzde 1 milyon koronayım - Spor "En büyük hobim cinsel ilişkiye girmek" diyen Didem Soydan yanlış anlaşılınca tepki gösterdi: Gerizekalı olmayın - Magazin
Loading