Real Madrid'in 90'larda Yaptığı En İyi Transferler

Lorenzo Sanz'ın başkanlık döneminde Real Madrid kadrosuna Roberto Carlos, Davos Šuker, Bodo Illgner, Predrag Mijatovic ve Clarence Seedorf gibi birçok dünya yıldızını kadrosuna kattı. Yeni yıldızlarıyla çok güçlü bir kadro kuran Madrid, 3 sezonda 2 kez Şampiyonlar Ligi kupasını müzesine götürdü.

Kaynak: Dugout