Real Madrid'in Belçikalı Kalecisi Thibaut Courtois: Beni Öldürmek İstiyorlar

Yaz transfer döneminde Chelsea'den 40 milyon Euro karşılığında Real Madrid'e transfer olan Belçikalı kaleci Thibaut Courtois, flaş açıklamalarda bulundu. İspanyol medyasının sert eleştirilerine maruz kalan Courtois, "İspanyol basını beni öldürmek istiyor ama ben hala en iyilerden biriyim." dedi.

"HERKESİN ONU HEDEF ALDIĞINI HİSSEDEBİLİYORUM"

Courtois, "Kendimi çok iyi ve güçlü hissediyorum, sakin kalıyorum çünkü iyi antrenman yapıyorum ve iyi oynuyorum." şeklinde konuştu. Geçen ay Courtois'un babası Thierry gazetecilere yaptığı açıklamada, "Herkesin Thibaut'u hedef aldığını hissedebiliyorum" ifadelerini kullanmıştı. Yeniden Real Madrid'in teknik direktörlük görevine gelen Zinedine Zidane ilk maçta Courtois'i yedek kulübesine çekmiş ve Keylor Navas'ı ilk 11'de oynatmıştı.

(Ajansspor)