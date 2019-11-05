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Real Madrid'de Galatasaray maçı öncesi 7 eksik!

Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ı konuk edecek olan Real Madrid'de; Marco Asensio, Nacho Fernandez, Gareth Bale, James Rodriguez, Vinicius Junior, Odriozola ve Mariano Diaz kritik maçın kadrosuna dahil edilmedi.

05.11.2019 18:29 | Son Güncelleme: 05.11.2019 18:39

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 4. hafta maçında yarın saat 23.00'te sahasında Galatasaray'ı konuk edecek Real Madrid'in 19 kişilik maç kadrosu belli oldu. İspanyol ekibinde sakatlıkları devam eden Marco Asensio, Nacho Fernandez, Gareth Bale ve James Rodriguez'in yanı sıra Vinicius Junior, Odriozola ve Mariano Diaz teknik direktör Zinedine Zidane tarafından maç kadrosuna dahil edilmedi.

Eflatun-beyazlı ekibin 19 kişilik Galatasaray maçı kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Kaleci: Courtois, Areola, Altube

Defans:Carvajal, Militao, Sergio Ramos, Varane, Marcelo, Mendy

Orta saha: Kroos, Modric, Casemiro, Valverde, Isco

Forvet: Hazard, Jovic, Benzema, Lucas, Rodrygo

Real Madrid'de Galatasaray maçı öncesi 7 eksik!

UEFA Şampiyonlar Ligi, Real Madrid, Galatasaray, Spor

Kaynak: DHA


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