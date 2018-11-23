Real Madrid'in Gönderdiği Julen Lopetegui, Boksa Merak Saldı

İspanya Milli Takımı ve Real Madrid'in eski teknik direktörü Julen Lopetegui, en son çalıştığı Real Madrid'den kovulduktan sonra boks sporuna merak saldı.
KOVULDUKTAN SONRA İLK KEZ GÖRÜNTÜLENDİ
Tecrübeli teknik direktör, Real Madrid'den gönderildikten sonra hiç basının karşısına çıkmamıştı ve ilk kez İspanya'nın Bask bölgesinde katıldığı bir boks sınıfındaki görüntüleriyle medyada yer aldı.
Real Madrid, sezona başladığı İspanyol çalıştırıcıyı 29 Ekim 2018'de gönderip yerine Arjantinli eski futbolcusu Santiago Solari'yi teknik direktör olarak görevlendirmişti.
(Ajansspor)
Julen Lopetegui,Real Madrid