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Real Madrid'in Manchester'da Attığı En Güzel Goller

İspanyol ekibi Real Madrid'in Avrupa kupalarında karşılaştığı İngiliz kulüpleriyle birçok kez karşılaştı. Manchester United, Manchester City gibi takımlarla oynayan ispanyol devi Real Madrid'in Manchester şehrinde attığı en güzel golleri sizler için hazırladık.

11.03.2020 14:00 | Son Güncelleme: 11.03.2020 14:00
İspanyol ekibi Real Madrid'in Avrupa kupalarında karşılaştığı İngiliz kulüpleriyle birçok kez karşılaştı. Manchester United, Manchester City gibi takımlarla oynayan ispanyol devi Real Madrid'in Manchester şehrinde attığı en güzel golleri sizler için hazırladık. Real Madrid'in Manchester'da Attığı En Güzel Goller

Kaynak: Dugout

Etiketler : Manchester United, Real Madrid, Manchester, Avrupa, Spor

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