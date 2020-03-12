Real Madrid'in Santiago Bernabeu'da Eibar'a Attığı Goller
Real Madrid'in kendi evi Santiago Bernabeu'da Laliga ekiplerinden Eibar'a attığı golleri Dugout farkıyla sizler için derledik.
12.03.2020 18:00 | Son Güncelleme: 12.03.2020 18:00
Real Madrid'in kendi evi Santiago Bernabeu'da Laliga ekiplerinden Eibar 'a attığı golleri Dugout farkıyla sizler için derledik.
Kaynak: Dugout
Etiketler : Santiago Bernabeu, Real Madrid, Eibar, Spor
Yorumlar
Manşet
Haberler
Spor
Son Dakika: İlk, orta ve liseler, 16 Mart itibarıyla bir hafta tatil edildi
Spor
Erzurum'daki laboratuvarda 10 ilden gelen koronavirüs testlerinin tamamı negatif çıktı
Spor
Koronavirüsle ilgili yeni bir hastalık ortaya çıktı: Koronafobi
Spor
Afrika'yı istila eden çekirge sürüsü, Türkiye sınırına dayandı
Spor
Uzman çavuş olmak isteyen genç, sınavda kalbinin sağda olduğunu öğrendi
Spor
İstanbul'da içi yolcu dolu olan minibüsü silahla taradılar! O anlar kamerada
Spor
Kayseri'de kolonya satışı yapan kardeşler, bir günde 6,5 tonluk satış yaptı
Spor
Koronavirüs Türkiye'ye yaradı! İTO Başkanı Avdagiç: Yıllardır aramayan müşteriler aramaya başladı