Real Madrid'in Yeni Teknik Direktörü Santiago Solari Kimdir?

Santiago Solari, 7 Ekim 1976 tarihinde Arjantin'in Rosario kentinde dünyaya geldi. Solari'nin amcası Eduardo ve dört kardeşinden ikisi Esteban ile David de futbolcuydu. Amcası Jorge ise kariyeri boyunca birçok kulüpte forma giydi.

SANTİAGO SOLARİ KİMDİR?

Teknik Direktör Solari, gençlik yıllarında ABD New Jersey'de bulunan Richard Stockton Koleji'nin ardından Arjantin'de Newell's Old Boys ve Renato Cesarini kulüplerinin altyapısında forma giydi. 1995-96 sezonunun devre arasında River Plate'e transfer oldu ve burada as takıma yükselen Solari, 1999 yılının başında transfer olduğu Atletico Madrid'le Avrupa'ya yola çıktı.

11 KEZ ARJANTİN MİLLİ TAKIM FORMASI GİYDİ

Solari, 2000-2005 yılları arasında formasını giydiği Real Madrid'de kariyerinin zirvesini yaşadı. Sonrasında sırasıyla Inter, San Lorenzo, Atlante ve Penarol takımlarında top koşturdu ve 2011 yılında 35 yaşındayken futbolculuk kariyerini noktaladı. Sol kanat ve sol iç orta saha mevkilerinde yer alan Solari, 11 kez Arjantin Milli Takımı forması giydi.

YILIN EN SEKSİ FUTBOLCUSU SEÇİLDİ

Başarılı teknik adam, 2002 yılında bir İspanyol televizyon kanalı tarafından yılın en seksi futbolcusu seçildi ve "Beni seçenlere teşekkür ederim ama eminim ki bu işte bir hile var! Futbolu bıraktığımda film teklifleri alıp almayacağımı göreceğiz..." dedi.

SOLARİ 2021'E KADAR REAL MADRİD'DE

Antrenörlük hayatına ise 2013 yılında Real Madrid altyapısında başlayan Solari, 2016-17 sezonunda Real Madrid B takımının başına geçti. Bu sezon Real Madrid'de Julen Lopetegui'nin yerine geçici olarak göreve getirildi ancak Real Madrid yönetiminin yaptığı anlaşmayla Solari 30 Haziran 2021 tarihine kadar Real Madrid'de olacak.