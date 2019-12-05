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Real Madrid'in yıldız ismi Eden Hazard sakatlığı sebebiyle El Clasico'da oynayamayacak

18 Aralık'ta oynanacak El Clasico öncesinde Real Madrid'e yıldız ismi Eden Hazard'dan kötü haber geldi. Hazard 6-8 hafta sahalardan uzak kalacak.

05.12.2019 19:26 | Son Güncelleme: 05.12.2019 19:26Real Madrid'in yıldız ismi Eden Hazard sakatlığı sebebiyle El Clasico'da oynayamayacak

Real Madrid'in, Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda PSG ile karşılaştığı mücadelede, Thomas Meunier ile girdiği mücadele sonrası ayak bileğinden sakatlanan Hazard'dan kötü geldi. Real Madrid'in Belçikalı yıldızı sakatlığı sebebiyle 6-8 hafta sahalardan uzak kalacak.

BARCELONA'YA KARŞI OYNAYAMAYACAK

İspanya'nın Katalonya bölgesinde yaşanan ayaklanmalar sebebiyle 26 Ekim'de oynanması gereken El Clasico 18 'a ertelenmişti. 18 Aralık'ta Barcelona ile Real Madrid Nou Camp'ta karşılaşacak. Real Madrid dünyanın en büyük derbisi olarak gösterilen El Clasico'ya yıldız ismi Hazard'dan yoksun çıkacak.


Real Madrid, El Clasico, Aralık, Spor

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