Real Madrid'in yıldız ismi Eden Hazard sakatlığı sebebiyle El Clasico'da oynayamayacak

Real Madrid'in, Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda PSG ile karşılaştığı mücadelede, Thomas Meunier ile girdiği mücadele sonrası ayak bileğinden sakatlanan Hazard'dan kötü haber geldi. Real Madrid'in Belçikalı yıldızı sakatlığı sebebiyle 6-8 hafta sahalardan uzak kalacak.
BARCELONA'YA KARŞI OYNAYAMAYACAK
İspanya'nın Katalonya bölgesinde yaşanan ayaklanmalar sebebiyle 26 Ekim'de oynanması gereken El Clasico 18 Aralık'a ertelenmişti. 18 Aralık'ta Barcelona ile Real Madrid Nou Camp'ta karşılaşacak. Real Madrid dünyanın en büyük derbisi olarak gösterilen El Clasico'ya yıldız ismi Hazard'dan yoksun çıkacak.