Haberler» Spor» Haber

Real Madrid'in yıldızı James Rodriguez'e çılgın öneri: Galatasaray'a transfer olmalı

12 sene Inter forması giyen Ivan Cordoba, Galatasaray taraftarının Falcao'ya yaptığı karşılama sonrasında Real Madrid'in Kolombiyalı yıldızı James Rodriguez'in de sarı kırmızılı ekibe gitmesi gerektiğini açıkladı.

09.09.2019 11:03

Kolombiya'nın efsane oyuncularından Ivan Cordoba, G.Saray'ın Falcao transferini yorumladı. Cordoba, "Falcao'ya muhteşem bir karşılama yapıldı. Bence James Rodriguez de Galatasaray'a transfer olmalı" dedi.

SÖZLEŞMESİ 2021'DE BİTİYOR

Sabah'ın haberine göre; Kolombiya'nın yıldız oyuncusu James Rodriguez'in Real Madrid ile olan sözleşmesi 2021 yılında sona eriyor. Rodriguez, 76 kez milli oldu. James Rodriguez, 2017-2018 sezonunda Bayern Münih'e 13 milyon euro karşılığında 1 yıllığına kiralanmıştı.

FALCAO'YA ÇILGIN KARŞILAMA

Yıldız futbolcuyu yaklaşık 10 bin sarı-kırmızılı taraftar meşalelerle karşıladı. Falcao ayağının tozuyla taraftara üçlü çektirdi. Atatürk Havalimanı Genel Havacılık terminaline özel jetle gelen Falcao'ya Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak ve Futbol Takımı İdari Direktörü Şükrü Hanedar eşlik etti.

Terminalde kendilerine ayrılan yerlere sığmayan taraftarlar, telleri aşarken, bazıları da elektrik direklerine tırmanarak Falcao'yu görmeye çalıştı.

Dev kulüpler Vedat MuriqiDev kulüpler Vedat Muriqi'nin peşinde! Scoutları gönderdiler

GalatasarayGalatasaray'da Linnes yolcu!

MonacoMonaco'dan Abdülkadir Ömür için çılgın teklif!

Real Madrid'in yıldızı James Rodriguez'e çılgın öneri: Galatasaray'a transfer olmalı

James Rodriguez, Galatasaray, Real Madrid, Falcao, Spor

YORUMLAR
Son Dakika Spor Haberleri
12:03   (Özel haber) Fode Koita: "Quaresma gibi bir oyuncuya sahip olmak heyecan verici"
12:01   Bursaspor maçında sakatlanan Luiz Gustavo'dan iyi haber geldi
11:58   Manisa fk zirvede
11:55   Türkiye, Moldova deplasmanında
11:49   A milli futbol takımı, moldova'ya gitti
11:45   Anadolu Efesli Micic'in acı günü
11:44   A milli futbol takımı, moldova'ya gitti