Real Madrid'in yıldızı Jovic, Ljajic'in eski sevgilisi Sofija ile yakalandı

Real Madrid'in golcü oyuncusu Luka Jovic'in Ağustos ayında Beşiktaşlı Adem Ljajic'in eski sevgilisi Sofija Milosevic ile İspanya'da bir kafede görüntülendiği öne sürülmüş ve bu iddia büyük yankı uyandırmıştı.

Sırp futbolcunun henüz yıl başında doğan çocuğunun annesi olan Andjela Manitasevic'i Milesevic ile aldattığına yönelik haberler magazin basınını çalkalarken söz konusu iddialar artık gerçeklik kazanmışa benziyor.

Sırbistan'da yayım yapan Srpski telegraf gazetesi çiftin Madrid'de ele ele çekilmiş bir fotoğrafını sayfalarına taşırken ikiliye yakın bir kaynağın ilişki hakkında açıklamalarına da yer verdi. Kimliği açıklanmayan isim Jovic-Milosevic aşkıyla ilgili şunları söyledi:

"MİLLİ TAKIMDAN KOVULDU"

"Luka, Sofia yüzünden milli takım kadrosundan çıkarıldı. Kendisi, sakatlığı olduğunu ve Madrid'e dönmesi gerektiğini söylese de Belgrad'da kalmaya devam etti ve model sevgilisiyle gezdi. Teknik direktör de bunu öğrendi ve kendisini milli takımdan şutladı."

"Jovic, çok güçsüz çünkü futboldan çok aşk hayatına odaklanmış durumda. Öte yandan milli takım teknik direktöründen takımın düzeninin bozulmaması için Luka'yı kadroya davet etmemesinin istendiği dedikodusu var. Zira Sofia'nın eski sevgilisi olan Adem'le Jovic'in aynı takımda buluşması utanç verici olur."

Adem Ljajic'ten ayrıldıktan sonra bir daha futbolcuyla ilişki yaşamayacağını söyleyen 29 yaşındaki seksi model Sofija Milosevic güzelliğiyle dikkatleri üzerine çekiyor.