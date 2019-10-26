Haberler » Spor » Real Madrid'in yıldızı Jovic, Ljajic'in eski sevgilisi Sofija ile yakalandı

Real Madrid'in yıldızı Jovic, Ljajic'in eski sevgilisi Sofija ile yakalandı

Real Madrid'in genç yıldızı Luka Jovic'in Beşiktaşlı Adem Ljajic'in eski sevgilisi Sofija Milosevic ile ilişki yaşadığı ortaya çıktı.

26.10.2019 12:37

Real Madrid'in golcü oyuncusu Luka Jovic'in Ağustos ayında Beşiktaşlı Adem Ljajic'in eski sevgilisi Sofija Milosevic ile İspanya'da bir kafede görüntülendiği öne sürülmüş ve bu iddia büyük yankı uyandırmıştı.

Sırp futbolcunun henüz yıl başında doğan çocuğunun annesi olan Andjela Manitasevic'i Milesevic ile aldattığına yönelik haberler magazin basınını çalkalarken söz konusu iddialar artık gerçeklik kazanmışa benziyor.

Sırbistan'da yayım yapan Srpski telegraf gazetesi çiftin Madrid'de ele ele çekilmiş bir fotoğrafını sayfalarına taşırken ikiliye yakın bir kaynağın ilişki hakkında açıklamalarına da yer verdi. Kimliği açıklanmayan isim Jovic-Milosevic aşkıyla ilgili şunları söyledi:

"MİLLİ TAKIMDAN KOVULDU"

"Luka, Sofia yüzünden milli takım kadrosundan çıkarıldı. Kendisi, sakatlığı olduğunu ve Madrid'e dönmesi gerektiğini söylese de Belgrad'da kalmaya devam etti ve model sevgilisiyle gezdi. Teknik direktör de bunu öğrendi ve kendisini milli takımdan şutladı."

"Jovic, çok güçsüz çünkü futboldan çok aşk hayatına odaklanmış durumda. Öte yandan milli takım teknik direktöründen takımın düzeninin bozulmaması için Luka'yı kadroya davet etmemesinin istendiği dedikodusu var. Zira Sofia'nın eski sevgilisi olan Adem'le Jovic'in aynı takımda buluşması utanç verici olur."

Adem Ljajic'ten ayrıldıktan sonra bir daha futbolcuyla ilişki yaşamayacağını söyleyen 29 yaşındaki seksi model Sofija Milosevic güzelliğiyle dikkatleri üzerine çekiyor.

GalatasarayGalatasaray'da Falcao krizi: Bu kadar para boşuna mı verildi?

Real Madrid'in yıldızı Jovic, Ljajic'in eski sevgilisi Sofija ile yakalandı

Sofija Milosevic, Adem Ljajic, Real Madrid, Madrid, Spor


YORUMLAR
Son Dakika Spor Haberleri
14:24 Haftanın MVP'si Baskonia'dan Shengelia
14:14 Akhisarsporlu 4 oyuncu, eski takımları Osmanlıspor'a rakip olacak!
14:14 As kalecisinden yoksun Konyaspor, Fenerbahçe deplasmanında! iddaa'da TEK MAÇ...
14:10 "Amazonlar" kadına yönelik şiddete tepki için kürek çekti
14:04 Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Toplantısı
13:59 Tamer Tuna: "Futbol olarak lig ortalamasının üstündeyiz..."
13:54 Mehmet Özdilek: "Fenerbahçe karşısında ikinci yarı oynanan oyun..."
26.10.2019 14:28:45