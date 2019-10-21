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Real Madrid, İstanbul'a geldi

- Real Madrid, İstanbul'a geldiİSTANBUL - UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu üçüncü maçında yarın Türk Telekom Stadyumu'nda Galatasaray ile karşılaşacak olan Real Madrid, İstanbul'a geldi.

21.10.2019 16:33
- Real Madrid, İstanbul'a geldi
İSTANBUL - UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu üçüncü maçında yarın Türk Telekom Stadyumu'nda Galatasaray ile karşılaşacak olan Real Madrid, İstanbul'a geldi.
Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu üçüncü maçında yarın TT Stadyumu'nda Galatasaray ile karşılaşacak. TSİ 22.00'de başlayacak olan mücadeleyi hakem Daniele Orsato yönetecek. İspanyol ekibi, zorlu mücadele öncesi bugün öğle saatlerinde İstanbul'a geldi. İstanbul Havalimanı'na inen Madrid kafilesi, işlemlerinin ardından Genel Havacılık Terminali'nden çıkış yaparak konaklayacakları otele geçti.
Eflatun-beyazlıların 21 kişilik kamp kadrosunda şu isimler yer alıyor:
"Courtois, Areola, Altube, Carvajal, Militao, Ramos, Varane, Marcelo, Odriozola, Mendy, Kroos, Casemiro, Valverde, James, Isco, Hazard, Benzema, Jovic, Brahim, Vinicius Jr., Rodrygo"
Real Madrid, İstanbul'a geldi

Türk Telekom Stadyumu, Real Madrid, İstanbul, Madrid, Spor

Kaynak: İHA

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