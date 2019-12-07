Haberler » Spor » Real Madrid ligde galibiyet serisini 4'e çıkardı - Spor

Real Madrid ligde galibiyet serisini 4'e çıkardı

İspanya 1. Futbol Ligi'nin 16. haftasında Real Madrid, sahasında oynadığı maçta Espanyol'u 2-0 yendi.

07.12.2019 17:04 | Son Güncelleme: 07.12.2019 17:04Real Madrid ligde galibiyet serisini 4'e çıkardı
1. Ligi'nin 16. haftasında Real Madrid, sahasında oynadığı maçta Espanyol'u 2-0 yendi.
Ev sahibi takımın galibiyet golleri Fransız futbolcularından gelirken, 38. dakikada Raphael Varane, 79. dakikada da Karim Benzema rakip ağları havaladırdı.
Eflatun beyazlılarda defans oyuncusu Ferland Mendy, 82. dakikada çift sarı karttan oyun dışında kaldı.
Real Madrid'de sakat olan Eden Hazard, Gareth Bale, Marcelo, Lucas Vazquez, James Rodriguez, Marco Asensio ile teknik direktör Zinedine Zidane'ın tercihiyle Nacho Fernandez ve Mariano Mejia kadroda yer almadı.
La Liga'da son 4 haftadır galip gelen Real Madrid puanını 34'e çıkararak, maç fazlasıyla Barcelona'nın (31) önünde liderlik koltuğuna oturdu. Espanyol ise 9 puanla 19. sırada kaldı.

Real Madrid, İspanya, Futbol, Spor

Kaynak: AA

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

18:07 Sergen Yalçın: "Kötü bir oyunla mağlup olduk" - Spor
18:06 Eczacıbaşı VitrA, FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda finalde - Spor
18:01 Milli tekvandocu Hatice Kübra İlgün'ün madalya sevinci - Spor
17:58 Eczacıbaşı VitrA, Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda finalde - Spor
17:50 Mourinho'nun başlattığı akım sürüyor! Sevincini top toplayıcı çocukla paylaştı - Spor
17:48 Eczacıbaşı VitrA, Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda finalde - Spor
17:26 Everton'a hoca değişikliği yaradı! Chelsea'yi dağıttılar - Spor
16:59 Demir Grup Sivasspor BtcTurk Yeni Malatyaspor'u 3-1 mağlup etti - Spor
15:57 Futbolcunun çektiği şut Boris Johnson'ın cinsel organına isabet etti - Spor
15:15 Jose Mourinho Merih Demiral'ı transfer etmek istiyor - Spor
7.12.2019 18:14:58