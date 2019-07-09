09.07.2019 20:09
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Real Madrid, Luca Zidane'ı Racing Santander'e kiraladı

Real Madrid, altyapıda oynayan Teknik Direktör Zinedine Zidane'ın oğlu Luca Zidane'ı 2. Lig takımlarından Racing Santander'e kiraladı.

İspanya'nın Real Madrid Kulübü, altyapı oyuncusu Luca Zidane'ın 2. lig takımlarından Racing Santander'e kiralandığını açıkladı. Real Madrid Teknik Direktörü Zinedine Zidane'ın oğlu olan 21 yaşındaki Luca Zidane'ın, 30 Haziran 2020 tarihine kadar Racing Santander takımında forma giyeceği bildirildi.

ZİDANE'IN DİĞER OĞLU DA 2. LİGDE OYNUYOR

Üçüncü ligde mücadele eden Real Madrid Castilla'nın formasını giyen Luca Zidane, zaman zaman antrenmanlarına çıktığı A takımın iki resmi maçında da forma giymişti. Öte yandan, Zinedine Zidane'ın dört erkek çocuğundan biri olan 24 yaşındaki Enzo ise İspanya 2. Ligi takımlarından Rayo Majadahonda'da oynuyor.

Real Madrid, Luca Zidane'ı Racing Santander'e kiraladı
Kaynak: AA
Racing Santander, Zinedine Zidane, Real Madrid, İspanya, Spor

YORUMLAR (1)
TİM0135: Ula Zidane 6 tane daha yapamadınmı,takım kurar komple satardın:)
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