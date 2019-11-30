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Real Madrid maç fazlasıyla zirveye oturdu

La Liga'nın 14. haftasında Real Madrid konuk olduğu Alaves karşısında, sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı ve maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu.

30.11.2019 17:56 | Son Güncelleme: 30.11.2019 17:56Real Madrid maç fazlasıyla zirveye oturdu

La Liga'nın 14. haftasında Real Madrid, Alaves'e konuk oldu. Sergi Ramos ve Dani Carvajal'ın golleriyle sahadan 2-1 galip ayrılan başkent ekibi, maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu.

Mendizorrotza Stadı'nda oynanan maçın ilk yarısı 0-0 eşitlikle tamamlandı. Maçın 52. dakikasında perdeyi açan Sergio Ramos, Eflatun-beyazlıları 1-0 öne geçirdi. Topu ağlara gönderen Ramos, golden 13 dakika sonra penaltıya sebebiyet verdi ve topun başına geçen Lucas Perez penaltıyı gole çevirince Alaves 1-1'lik eşitliği yakaladı. Real Madrid'e 3 puanı getiren gol ise 69. dakikada Dani Carvajal'in ayağından geldi.

REAL ZİRVEYE TIRMANDI

Alaves deplasmanından 3 puanla dönen Real Madrid, puanını 31'e çıkardı ve maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. 28 puandaki Barcelona ise yarın akşam Atletico Madrid'in konuğu olacak.


Real Madrid, La Liga, Spor

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