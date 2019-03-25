Real Madrid, Mbappe İçin PSG'ye 280 Milyon Euro Teklif Edecek!

Yeni hocası Zinedine Zidane ile birlikte yaz transfer dönemini hareketli geçirmesi beklenen Real Madrid'in bir süredir Paris Saint Germain'in yıldızı Kylian Mbappe'yi transfer edeceği konuşuluyordu. Konuyla ilgili olarak Fransızların dünyaca ünlü futbol dergisi France Football ise bugün gündeme bomba gibi düşen bir iddia ortaya attı.

ZİDANE'IN EN ÇOK BEĞENDİĞİ İSİM

Derginin okuyucularıyla paylaştığı haberde transfer için Zidane'a 500 milyon euroluk bir bütçe veren Real yönetiminin Mbappe'yi 1 numaralı transfer hedefi olarak belirlediği öne sürüldü. İspanyol devinin 20 yaşındaki dünyaca ünlü yıldızın bonservisini almak içinse PSG'nin kapısını tam 280 milyon euroluk rekor bir teklifle çalacağı ifade edildi.Şampiyonlar Ligi'nde Manchester United'a elendikleri maç sonrası PSG'de kalacağını söyleyen Mbappe, Zidane'ın en çok beğendiği futbolcular arasında yer alıyor.

(Fanatik)