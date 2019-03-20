20 Mart 2019, 07:53
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Real Madrid, Milli Yıldız Ozan Kabak'ı Transfer Etmek İstiyor

İspanya'nın önde gelen spor gazetesi Marca, Real Madrid'in Teknik Direktörü Zinedine Zidane'ın transfer listesinde Ozan Kabak'ın yer aldığını yazdı.

Real Madrid'in Stuttgart'ta oynayan milli futbolcu Ozan Kabak'ı transfer etmek istediği iddia edildi.

Yeni sezon için transfer çalışmalarına başlayan Real Madrid'in Stuttgart'ta oynayan milli futbolcu Ozan Kabak'ı transfer etmek istediği ileri sürüldü.

Kulübe yakınlığı ile bilinen Marca'da çıkan haberde; " Zidane'ın transfer listesinde Ozan Kabak ve Skriniar gibi isimler bulunuyor." ifadeleri yer aldı.

SOL BEK TRANSFERİ İÇİN DE ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Real Madrid'in ilk hedefinin Ajax'ın kaptanı Matthijs de Ligt olduğu belirtilirken Napoli'nin savunmacısı Koulibaly'nin listede yer aldığı duyuruldu.

Öte yandan Real Madrid'de sol bek transferi için de çalışmalar sürüyor. Eflatun-beyazlıların listesinde David Alaba, Alex Telles ve Alex Sandro gibi isimlerin bulunduğu kaydedildi.

Marca, Ozan Kabak, Real Madrid, Spor



YORUMLAR (7)
ENGİN: arda gibi olmazsa ülkeye çok katkısı olur aksi taktirde 2 yıla ülkeye geri döner. yolu açık olsun
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AB: he şimdi oldu, seneye veya bir sonraki sene gs ye geri gelecek desenize,
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TAM TESBİT : Kabak çekirdeğinden aşılanan karpuz gibi yakında kokusu çıkar ozan KABAĞ
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MOSSİ: yalan haber
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TOPÇU : O değil de Alex telles de gsden gitme. Ben dedim böyle oyuncuyu satıyorsunuz ondan sonra ağlıyorsunuz
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