Real Madrid, Milli Yıldız Ozan Kabak'ı Transfer Etmek İstiyor

Real Madrid'in Stuttgart'ta oynayan milli futbolcu Ozan Kabak'ı transfer etmek istediği iddia edildi.

Yeni sezon için transfer çalışmalarına başlayan Real Madrid'in Stuttgart'ta oynayan milli futbolcu Ozan Kabak'ı transfer etmek istediği ileri sürüldü.

Kulübe yakınlığı ile bilinen Marca'da çıkan haberde; " Zidane'ın transfer listesinde Ozan Kabak ve Skriniar gibi isimler bulunuyor." ifadeleri yer aldı.

SOL BEK TRANSFERİ İÇİN DE ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Real Madrid'in ilk hedefinin Ajax'ın kaptanı Matthijs de Ligt olduğu belirtilirken Napoli'nin savunmacısı Koulibaly'nin listede yer aldığı duyuruldu.

Öte yandan Real Madrid'de sol bek transferi için de çalışmalar sürüyor. Eflatun-beyazlıların listesinde David Alaba, Alex Telles ve Alex Sandro gibi isimlerin bulunduğu kaydedildi.