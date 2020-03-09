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Real Madrid, Real Betis Maçı Hazırlıklarını Tamamladı

Laliga 27. hafta mücadelesinde Estadio Benito Villamarin'de Real Betis ile karşılaşacak olan Real Madrid, maçın hazırlıklarını son yaptığı antremanla tamamladı.

09.03.2020 16:21 | Son Güncelleme: 09.03.2020 16:21
Laliga 27. hafta mücadelesinde Estadio Benito Villamarin'de Real Betis ile karşılaşacak olan Real Madrid, maçın hazırlıklarını son yaptığı antremanla tamamladı. Real Madrid, Real Betis Maçı Hazırlıklarını Tamamladı

Kaynak: Dugout

Etiketler : Real Madrid, Real Betis, Spor
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