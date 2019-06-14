Real Madrid, Takefusa Kubo'yu transfer etti

İspanya
1. Futbol
Ligi (La Liga
) ekiplerinden Real Madrid
, Japonya
'nın en önemli yıldız adayları arasında gösterilen ve Tokyo
Kulübünde forma giyen 18 yaşındaki Takefusa Kubo'yu transfer etti.
Eflatun-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Kubo'nun önümüzdeki sezon Real Madrid Castilla'da oynayacağı bildirildi.Genç
orta saha oyuncusu, 9 Haziran'da Japonya ile El Salvador
'un karşılaştığı dostluk maçında ilk kez A milli olmuştu. Bu sezon takımı Tokyo ile 16 maça çıkan Japon orta saha, 5 kez ağları sarstı.
Öte yandan, Barcelona
genç futbolcuyu 2014 yılında renklerine bağlamasına karşın, 18 yaş altı transfer olduğu için FIFA tarafından sözleşme iptal edilmiş ve Kubo 1 yıl sonra Japonya'ya geri dönmüştü.
Transfer döneminin en dikkat çeken kulübü olan Real Madrid, Eden Hazard
, Luka Jovic, Ferland Mendy, Eden Militao ve Rodrygo Goes'u renklerine katmış, bu oyuncular için toplam 303 milyon avro bonservis ödemişti.