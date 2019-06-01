Real Madrid ve Arsenal'in eski futbolcusu trafik kazasında hayatını kaybetti

Kariyerinde Real Madrid
ve Arsenal
gibi büyük takımlarda oynayan ünlü futbolcu Jose Antonio Reyes
, İspanya
'nın Sevilla
kentine bağlı Utrera ilçesinde geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetti. Doğduğu şehirde hayata gözlerini yuman İspanyol oyuncu 36 yaşındaydı.
Ünlü futbolcunun Sevilla-Utrera yolunda kuzeni ve bir arkadaşıyla birlikte kaza geçirdiği ve olayda 23 yaşındaki kuzeninin de hayatını kaybettiği belirtildi. Araçtaki diğer kişininse yaralı olarak hastaneye kaldırıldığı ifade edildi.
Kaynak: Euronews.com
Arsenal
, Real Madrid
, Dünya