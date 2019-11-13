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Real Madrid, Yusuf Yazıcı için İstanbul'a geliyor

Sezon başında Trabzonspor, Lille'e 16,5 milyon euroya transfer olan Yusuf Yazıcı, Real Madrid'in radarına girdi. İspanyol devi,

13.11.2019 16:46 | Son Güncelleme: 13.11.2019 16:54

Bordo mavili ekipte 2015/2016 sezonundan beri forma giymeye başlayan Yusuf Yazıcı, her geçen sezon performansını geliştirebilmeyi başarmıştı. Her yıl üstüne katarak ilerleyen genç oyuncu, son iki sezonda sergilediği oyunla Avrupa kulüplerinin radarına girmişti. Sezon başında Fransız ekibi Lille'in Milli oyuncu için Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu ile kıran kırana geçen pazarlıklar sonucunda 16,5 milyon euroya kadrosuna katmıştı.

REAL MADRID YUSUF İÇİN İSTANBUL'DA

Asistanaliz'in haberine göre; Euro 2020 Elemeleri'nde Türkiye'nin İzlanda ile oynayacağı maça Yusuf Yazıcı'yı izlemek için Real Madrid scoutları da gelecek. Real Madrid scoutları genç oyuncuyu Trabzonspor'dayken de izlemeye gelmişlerdi. Yaz transfer döneminde yıldız transferine odaklanan İspanyol ekibi, Yusuf Yazıcı'yı elinden kaçırmıştı.

Bu kez elini çabuk tutmak isteyen Real Madrid, Yusuf'u erkenden tekrar takibe aldı. Zinedine Zidane'ın da Milli oyuncu için olumlu görüş belirttiği öğrenildi. La Liga'da istediği sonuçları almasına rağmen sahadaki oyunla taraftarını memnun edemeyen Real Madrid, transfer ettiği yıldızlardan da faydalanamadı.

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Real Madrid, Yusuf Yazıcı için İstanbul'a geliyor

Yusuf Yazıcı, Trabzonspor, Real Madrid, Spor


HABER YORUMLARI (7)
XD:oynar abi izlerken zevkle izliyorum figo gibi çocuk
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COŞKUN ÇAKIROĞLU:Bu lille denen takım futbolcu pazarlamasını acayip beceriyor
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TÜRK:Real madrid elinden kaçırmaz, alır. yusuf bence 2 yıl rahat oynar lille de sonra daha iyi kuluplere gidebilir ama daha önde ve özgüvenli oynaması zorlaması lazım. inşallah o günleri de görücez.
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KEK:havalara bak sanirisin dort sene ust uste sampiyonlar ligini kazanmis. . .
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FORZA BEŞİKTAŞ:haber kaynağı: LE GÖDDE dello sport . . . .
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ZORBAY 53:hangi takımda oynadıgı onemli değil yolu bahtı açık olsun allah utardırmasın
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ZİYAA:Keşke Real Madrid alsaymış ama isterse, Real Madrid''in alamayacağı futbolcu yok.
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