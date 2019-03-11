11 Mart 2019, 20:41
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Real Madrid, Zinedine Zidane'ı Resmen Açıkladı!

Real Madrid, Zinedine Zidane ile 30 Haziran 2022'ye kadar sözleşme imzalandığını açıkladı.

İspanya Liginde sıkıntılı günler geçiren ve Şampiyonlar Liginde Ajax'a elenen Real Madrid'in, yeni teknik direktörü belli oldu.

Zinedine Zidane, Real Madrid'in yeni teknik direktörü oldu. Başarılı teknik adam, Real Madrid ile 2022'ye kadar sözleşme imzaladı. Fransız teknik adam yarınki antrenmanda takımın başında olacak.

97 GÜNDE BİR KUPA KALDIRMIŞTI

Zinedine Zidane, Real Madrid'in teknik direktörlük koltuğunda oturduğu ilk dönemde ortalama 97 günde bir kupa kaldırmıştı.

İspanya, Ajax, Zinedine Zidane, Real Madrid, Spor


YORUMLAR (7)
UMAR: kupa avcısı geri döndü
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TAKTİK DEHASI ZİDANE: Zidane efsanedir hem futbolculuğuyla hem de TD olarak. Kaldırmadığı kupa kalmadı neredeyse. 98 Fransa dünya kupası, 3 defa arka arkaya şampiyonlar ligi şampiyonluğu. Şimdiki amaç seneye El Classico lig şampiyonluğunu almak. Chelsea ile görüşüyordu aslında Real Madrid ile anlaşmasına şaşırdım çünkü misyonunu tamamlamıştı orada. Umarım yine başarılı olur Materazziye kafa atan büyük usta :))
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ZİNEDİNE ZİDANE: Ronaldo yu Tekrar İstiyorum
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MİHAN: Önümüzdeki 2 yılın şampiyonalar Ligi şampiyonu belli oldu Real Madrid
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ANADOLU: Hiçte gerek yoktu
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