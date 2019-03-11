Real Madrid, Zinedine Zidane'ı Resmen Açıkladı!

İspanya Liginde sıkıntılı günler geçiren ve Şampiyonlar Liginde Ajax'a elenen Real Madrid'in, yeni teknik direktörü belli oldu.
Zinedine Zidane, Real Madrid'in yeni teknik direktörü oldu. Başarılı teknik adam, Real Madrid ile 2022'ye kadar sözleşme imzaladı. Fransız teknik adam yarınki antrenmanda takımın başında olacak.
97 GÜNDE BİR KUPA KALDIRMIŞTI
Zinedine Zidane, Real Madrid'in teknik direktörlük koltuğunda oturduğu ilk dönemde ortalama 97 günde bir kupa kaldırmıştı.
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